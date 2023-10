Un agente de la Policía de Tránsito en Bogotá está desatada imponiendo comparendos. Su nombre Jennifer Zulay Sánchez y ya es reconocida en redes sociales por sancionar a los motoclistas que decidieron pegar calcomanías sobre el tanque de su vehículo.

El uso de calcomanías es común dentro de la comunidad motera para ocultar rayones o abolladuras. Sin embargo, la agente de tránsito en mención se acogió a unos artículos del Código Nacional de Tránsito para manifestar que esta conducta es ilegal.

“Ella me dice que la motocicleta me la inmoviliza por cambio de color. En la tarjeta de propiedad dice blanco y negro. Yo no la veo ni verde, yo no la veo ni rosada, yo no la veo ni azul, yo no la veo ni roja”, dijo uno de los motociclistas que denunció la posible irregularidad de la agente.

En efecto, en las imágenes difundidas se observa que la motocicleta era una Pulsar NS de colores blancos y negros. Sin embargo, en la parte inferior del tanque tenía pegados varios stickers: de ese argumento se pegó la agente.

“Tiene verde, naranja, amarillo, rojo. Aprenda colores”, le respondió la policía y le señaló al conductor las calcomanías.

Es que el Código Nacional de Tránsito –una ley del 2002 que no ha sido actualizada– sí estableció que los conductores deben informar a las autoridades de tránsito cuando realicen un cambio de motor o de color en el vehículo y que, no hacerlo, puede llevar a la inmovilización.

En otro apartado, el Código también estableció la prohibición de circular con “propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad”.

“Yo solamente voy a mi trabajo, usted es la que me aborda y dice que la moto no es rojo - negra, porque me encuentra los documentos en regla y en orden: tarjeta, licencia de conducción, en orden, todo en orden. Me quiere imponer un comparendo”, dijo, en otro video, uno de los moteros que fue multado por la agente Sánchez.

¿Pueden hacerle el comparendo?

Consultó con la abogada Piedad Vásquez, especialista en temas de tránsito, para conocer qué tan viable puede ser un comparendo por portar calcomanías y qué soluciones les queda a los conductores que se sientan vulnerados.

“En mi concepto el procedimiento que hizo la policía no estaba ajustado a la ley. Ella debe aplicar el Código Nacional de Tránsito que es la ley 769 de 2002 y en el artículo 131 señalan dos situaciones: un vehículo que haya cambiado el color o el motor y en ese caso sí debería ser inmovilizado. Pero como se observa, la moto goza o tiene el mismo color que se señala en la licencia de tránsito”, explicó la abogada Vásquez.

“Si la agente quería aplicar el apartado B11, que es por conducir con adhesivos que obstaculicen la visibilidad, pues aquí volvemos a explicar que la infracción que ella quiere imponer es a una motocicleta y los stickers no estaban en los vidrios de los espejos”, añadió la experta consultada.

En todo caso, explicó la experta, los motociclistas afectados, pueden solicitar su derecho a la defensa y pedir una audiencia ante las autoridades de tránsito para aportar sus argumentos y las demás pruebas que considere necesarias.

“El legislador, al momento de expedir la norma, a veces se queda corto y la ley se presta para muchas interpretaciones que terminan por afectar al ciudadano”, añadió Vásquez.

Este tipo de comparendo alcanza los $278.600 pesos de multa y la sanción incrementa con el costo de grúa y de parqueadero en los patios. Una salida que le queda a los motociclistas es subsanar la presunta sanción en el lugar de los hechos, es decir, puede quitar las calcomanías delante del agente de tránsito y, de esa manera, podría evitar los costos de traslado y parqueo de su vehículo.

El abogado José Ignacio Paez, por su parte, aseguró que la recomendación siempre será mantener el estado original del vehículo para evitar este tipo de contratiempos.

“Por ejemplo: si tú sacas una moto de agencia y dice color rojo y negro, así queda matriculada en el organismo de tránsito, al usted poner calcomanias está desvirtuando la originalidad. Los vehículos se deben de conservar originales”, puntualizó Paez.