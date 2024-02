Luz Cristina López, ministra del Deporte, niega que la haya recomendado algún congresista del Partido Conservador

El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de la nueva ministra del Deporte este miércoles, 21 de febrero. Se trata de Luz Cristina López Trejos, quien sucede a la exministra Astrid Rodríguez, destituida tras la pérdida de la sede para Colombia de los Juegos Panamericanos.

Debido a las afirmaciones en diversos círculos políticos de que su designación es resultado de cuotas del Partido Conservador, López Trejos publicó un video desmintiendo estas acusaciones. En el video, afirmó que su trayectoria profesional fue lo que llevó al presidente Petro a seleccionarla para ocupar este cargo ministerial.

“Quiero aclarar que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política, que no represento a ningún partido, sino que mi experiencia se basa en todo lo que he hecho en el deporte”, dijo.

Además, afirmó que su designación en este cargo se debe a su experiencia y trayectoria profesional, lo que motivó el interés del presidente Petro en su perfil.

“Mi hoja de vida fue publicada para ocupar el cargo de ministra del Deporte. Quiero contarles que soy una técnica del sector con más de 25 años de experiencia en diferentes universidades del país, el Comité Paralímpico Colombiano y en el Comité Olímpico Colombiano. Por esa trayectoria el presidente Petro me hizo la invitación”, detalló la nueva ministra de Deporte.

La nueva ministra es licenciada en Educación Física, cuenta con un máster en Pedagogías Activas y Desarrollo Humano, y además es abogada y administradora de empresas deportivas.

“Profesional en los sectores de la educación, el deporte, la administración y el derecho. Con 22 años de experiencia como docente en educación superior a nivel de pregrado y posgrado. Con 10 años de experiencia en el deporte asociado paralímpico y olímpico. Con capacidad y habilidad para la gestión y dirección de proyectos y eventos deportivos y académicos. Altas competencias comunicativas. Capacidad para el trabajo en equipo y adaptación a nuevos contextos e interés profundo por aprender continuamente”, es la autodescripción de la misma López Trejos.

Cabe mencionar que Luz Cristina López cuenta con una amplia experiencia en el ámbito deportivo. Según su hoja de vida, ocupó el cargo de directora operativa del Comité Paralímpico Colombiano desde 2021 hasta 2023, y previamente, entre 2015 y 2017, se desempeñó como gerente general de la institución. Además, ha ocupado diversos cargos en la misma institución, como directora académica, coordinadora jurídica, entre otros.