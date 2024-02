Senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador

El senador Efraín Cepeda ha anunciado su renuncia a la dirección del Partido Conservador. Esta decisión coincide con el nombramiento, por parte del Gobierno, de una persona recomendada por un sector de la Cámara de la mencionada colectividad, para ocupar el Ministerio del Deporte. Cercanos al congresista han expresado su malestar ante las acciones de algunos miembros de su partido.

En la carta de renuncia, se puede interpretar la reacción de Cepeda en respuesta a las acciones de ciertos copartidarios, quienes, en negociación con el Gobierno, han logrado colocar a Luz Cristina López como sucesora de Astrid Rodríguez en el mencionado ministerio.

"He decidido presentarle mi renuncia al directorio nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país", declaró el ahora expresidente azul.

En la misma carta, Cepeda resaltó el papel que desempeñó en el partido desde que asumió su dirección a mediados de febrero de 2023.

"Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras", dijo Cepeda en ese sentido.

El senador atlanticense, sin mencionar directamente a nadie, expresó críticas hacia los miembros de su partido que establecieron conversaciones con el gobierno para influir en la designación de una ministra.

"Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos", expresó.

Finalmente, señaló: "En este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos".

El miércoles causó sorpresa la publicación de la hoja de vida de Luz Cristina López como ministra del Deporte. Desde el gobierno se reconoció que fue un grupo de conservadores de la Cámara quienes presentaron su hoja de vida.