$!Escándalo: Candidata a la dirección de la CAS denuncia acoso del representante del Presidente Petro

“Es difícil, uno al comienzo como mujer no sabe qué hacer, uno piensa que es capaz de manejar esto como mujer adulta, no me va a quedar grande, pero cuando ya empieza a decirle a uno cosas sin importarle que uno está en la casa, diciendo cosas”, contó la excandidata Álvarez en entrevista con el programa Sigue la W.

Según la denunciante, en múltiples ocasiones el señor Torres, quien desde octubre de 2023 actúa como representante del Presidente ante el Consejo Directivo de la CAS, con voz y voto, le estuvo haciendo propuestas indecentes a cambio de su respaldo en la elección.

“Yo como mamá, como profesional y como líder de la región no puedo permitir que vulnere mi dignidad y que vulnere mis derechos, en un proceso que quería hacer para construir, pero las cosas no ser dieron. Uno no puede arrodillarse, callarse y quedar esperando a que todo el mundo piense lo que quiera, lo deje a uno burlado, lo deje a uno utilizado, y aquí no pasa nada. Yo sé que muchas mujeres en el país o el lugar que nos están escuchando habrán vivido situaciones similares”, agregó María Luisa Álvarez.

Con más de 20 años en el trabajo ambiental y militante del Partido Verde, María Luisa Álvarez aspiraba a la dirección de la corporación ambiental con el supuesto respaldo del Gobierno Nacional, respaldo que jamás llegó.

“Yo no puedo hablar sobre ese tema como tal confirmando, pero si hubiera tenido el respaldo verdadero de un gobierno, con un ministerio, con lo que significa el gobierno nacional para logar los objetivos que se tiene del gobierno, que es Potencia Mundial de la Vida, se hubieran hecho todas las gestiones necesarias y debidas para alcanzar las metas, yo sé que no es fácil”, puntualizó Álvarez.