Margarita Cabello es la nueva Procuradora General de la Nación

Como se esperaba y sin mayores sorpresas, éste jueves la plenaria del Senado de la República, convirtió a la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, como la primer mujer que tendrá Colombia en el ejercicio del cargo de Procuradora General de la Nación.

Su elección se dio con una mayoría absoluta, 83 votos de los 100 registrados en la sesión que se cumplió de manera presencial en el Congreso de la República. Por Juan Carlos Cortes se dieron 16 votos, ninguno por Wilson Ruiz y uno sólo en blanco.

Tras aceptar la elección, Cabello Blanco hizo un llamado a superar la polarización del país, a la vez que sostuvo que su gestión no dejará llevar por enfrentamientos políticos que le saquen de su función de procuradora general de la Nación. “No voy a ser factor de crispación, de enfrentamiento o pugnacidad, ya hay muchos haciendo equivocadamente eso, para eso no me convoquen, yo voy a unir, a articular, a impulsar y a concertar. De ahí no me van a mover porque son muchos los desafíos que tenemos por delante como para que perdamos tiempo en ciegas pugnacidades”.

Indicó además que “quiero hacer un Ministerio Público que convoque, que concilie, que viabilice salidas, que nos ayude a avanzar como sociedad. La eficiencia y la transparencia será nuestra carta de navegación... voy a ser adversaria infatigable de los corruptos, aliada perseverante de los servidores que quieran acertar y dar resultados y vocera comprometida de la gente y sus problemas”.

Para Cabello la función preventiva y el control de gestión no pueden reducirse a las advertencias, recomendaciones y observaciones a un proceso de contratación o a la ejecución de una política pública determinada. “Esa es la razón por la cual he señalado que tenemos que modernizar el concepto de la lucha contra la corrupción, que parece actuar con paliativos, pero no con instrumentos que propicien el cambio de fondo deseado: una administración pública eficiente y transparente. Una administración pública que actúe como si estuviera dentro de en una pecera, donde todo está expuesto, nada está oculto, limpia, cristalina y bajo el escrutinio permanente de la sociedad. Una administración que siempre esté dispuesta a hacer más, a prestar mejores servicios a la comunidad”, señaló la electa procuradora ante la plenaria. Explicó además que “con eficiencia y transparencia se garantiza el respeto por los derechos humanos, sociales y económicos. Con eficiencia y transparencia se logra que los recursos públicos alcancen, se inviertan adecuadamente y no se queden en manos de los corruptos. Con eficiencia y transparencia se genera desarrollo, progreso y bienestar social. Los invito a que superemos tanta polarización y nos unamos en propósitos que beneficien a la gente, propósitos como los de tener una administración pública que actúe de manera eficiente y transparente al servicio de todos los colombianos”.

Frente a la pandemia aseguró que la misma deja una coyuntura económica muy difícil para las familias. “El desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades puede llevarnos a que se pierda una generación. No podemos permitirlo. Todos necesitamos soluciones. Los ciudadanos necesitan ingresos, centros de salud y hospitales abiertos, colegios de calidad, seguridad en las calles, y en general, caminos de progreso y bienestar. Vamos a a trabajar desde La Procuraduría para que esos resultados lleguen. El organismo vigila a los funcionarios públicos, y son ellos, precisamente, los que tienen que dar esos resultados que la gente esta esperando. Vamos a trabajar para que las cosas se hagan, para que los planes se cumplan, para que las obras se terminen, para que los programas sociales lleguen a donde tienen que llegar, para que las políticas públicas sean serias y eficientes y cumplan los propósitos que buscan y para que las familias se reconcilien con el optimismo y la esperanza”.