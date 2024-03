$!Más de 15 expresidentes rechazan intento de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente

'La Constituyente que propongo no tiene que ver con recuperar las reformas en el Congreso', presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó que no buscará la reelección en 2026.

El presidente Gustavo Petro afirmó que no buscará la reelección en 2026. ( )

'No es para salvar las reformas sociales'

Durante el fin de semana, el mandatario de los colombianos dio una entrevista a El Tiempo en la cual sostuvo que no buscará la reelección presidencial en 2026 además de confirmar que la propuesta no tiene nada que ver con las reformas sociales que están 'naufragando' en el Congreso de la República.

El pasado viernes en horas de la noche, el presidente Gustavo Petro lanzó la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente , desde Cali, y desató una polémica en el país, toda vez que en campaña había prometido no cambiar la constitución.

"El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda, primero, por razones de tiempo. Si el Congreso hunde la reforma de la salud, nos lleva a una crisis y no por decisión del presidente, es porque esa es la realidad de hoy de nuestro sistema. La estructura interna del sistema ha llevado a que fracasen. Se han quebrado 100 EPS de las 126, y solo quedan 5 que cumplen los requisitos y que han pedido, la mayoría, participar en ser gestoras. Así que el proyecto de ley lo único que trata es de una transición equilibrada y ordenada hacia los objetivos que propuso el Gobierno", puntualizó el jefe de Estado.

La aclaración del Presidente se dio luego de que el viernes pasado, desde Cali, afirmara que no ha podido aplicar la Constitución toda vez que hay asuntos legales que le habrían impedido.

Además: "Los muertos que vendrán serán innecesarios": Presidente Petro tras suspensión del cese al fuego con las disidencias de las Farc

"Si el Gobierno del pueblo no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Constituyente", sentenció el mandatario de los colombianos.

La propuesta generó polémica en el territorio nacional toda vez que en campaña presidencial el entonces candidato Gustavo Petro afirmó en repetidas ocasiones que buscar la reelección no sería su objetivo además de convocar a una Asamblea Nacional.