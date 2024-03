"Midamos fuerzas", el desafiante mensaje de Vargas Lleras a Petro por la Asamblea Nacional Constituyente

“Lo que no me suena es que permanentemente estén chantajeando al Congreso y a las otras ramas del poder público con la amenaza de la convocatoria de una Constituyente. Que la convoquen, a ver que resultado se logra de esa convocatoria”, sostuvo el jefe de Cambio Radical, partido opositor al Gobierno Petro.

El comandante de las armas de la Nación

Justamente el pasado lunes en horas de la tarde, en plenaria del Senado, el presidente Iván Name cuestionó los intentos de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, e invitó al jefe de Estado a llevar al Legislativo el proyecto de ley.

“Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana”, afirmó Name.