Tiempo después, a principios de este año, cuando ya Gustavo Petro oficiaba como Presidente, medios como la revista Semana denunciaron que Juan Fernando Petro habría recibido dineros de capos de las cárceles y extraditables a cambio de garantizarles cupos en la Paz Total. La Fiscalía abrió investigación. En ese entonces, Juan Fernando rechazó esas acusaciones y aseguró que estaban “usando su nombre por debajo de cuerda para hacer negociaciones de todo tipo”. Y hasta se atrevió a confirmar que él no tenía voz ni voto en el Gobierno. “Lo tengo claro porque Gustavo me lo dejó claro y yo hablé con Danilo (Rueda) hace mucho tiempo, que solamente tenía autoridad política y de negociación el alto comisionado de Paz. Yo no soy parte del Gobierno”, complementó. Por su parte, en su momento el comisionado Danilo Rueda afirmó que esa visita a las cárceles fue con fines humanitarios y no políticos, y que habían ido en ese momento como representantes de la organización no gubernamental Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Podría interesarle: "Que sea posible sacar créditos más baratos en Colombia": El llamado de Bancóldex en la Cumbre Finanzas en Común Como si fuera poco, Juan Fernando Petro reveló otros hechos que preocupan al país. Uno de ellos, que los carteles mexicanos quieren tomarse el Urabá. “Allá en el Urabá las cosas se complejizan porque los carteles de droga mexicanos se están metiendo a comprar territorios, eso la opinión pública no lo sabe... le estaban ofreciendo a las AGC (Autodefensas Gaitanistas) 200.000 millones para que las AGC se retiraran del territorio para que los carteles mexicanos entraran”, anotó Petro. El hermano del presidente la emprendió también contra la vicepresidenta Francia Márquez, de quien dijo: “Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin ninguna propuesta tampoco”.

Habló también de que la decadencia del Gobierno viene desde adentro; que hay un fuego amigo que ataca y consume a Gustavo Petro. Le preguntaron que si hay personas que “disparan hacia adentro” respondió: “Para mi no es Paloma Valencia, no es la derecha, no es el Centro Democrático, no es ni siquiera Uribe. Yo no tengo nada que decir en contra de ellos. Para mi (son) los mismos de adentro”. ¿A quién se refería? ¿Tal vez al exembajador Armando Benedetti que ha filtrado información que se ha convertido en grandes escándalos contra el gobierno de Petro? ¿O a alguien más? En todo caso, a Petro le volvió a estallar una nueva crisis desde la entraña familiar y el único mensaje que le envió su hermano Juan Fernando fue “Gustavo, recuerde que al final, la familia es lo que queda”.