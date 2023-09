La representante a la Cámara por Bogotá y militante de la Alianza Verde, Cathy Juvinao, se ha visto envuelta en una polémica debido a un audio que se filtró en el cual asegura que una de sus apuestas políticas es tener cuatro periodos en el poder Legislativo: dos en la Cámara y dos en Senado para irse a una isla.

"Voy a hacer dos Cámaras y dos Senados. Estos son 16 años como parlamentaria. Justo después me quiero ir a una isla junto al mar, a descansar y no saber nada de este país. Eso sí, me tocará a lo Fajardo a decir, 'me voy a ver ballenas'", dice el audio que fue publicado por la fiscal Angélica Monsalve.

Luego de que se conociera el audio, que la misma Juvinao dijo que estaba editado y fuera de contexto, la congresista aseguró que la fiscal "violó su intimidad" al ingresar a su casa y grabarla sin autorización.

"Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones", escribió la congresista en sus redes sociales.

Cathy Juvinao publicó en su cuenta de Twitter un extenso video en el cual dio detalles sobre la reunión que sostuvo con la fiscal, y aseguró que desde hace algunas semanas la habían advertido de un ataque que se venía en su contra.

“Hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra y además en contra de mi partido de mi colega, la representante Katherine Miranda, por cuenta de nuestras posiciones críticas, no solamente por la reforma a la salud, sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, pues hemos decidido alzar nuestra voz porque tiene que primar el bienestar del país’’, puntualizó.

Hasta el momento la fiscal Angélica Monsalve no se ha pronunciado ante las denuncias que hizo Cathy Juvinao en su contra.