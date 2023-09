El fiscal Daniel Hernández aseguró que denunciará a las primeras horas del próximo lunes a Armando Benedetti por el delito de injuria y calumnia, luego de las declaraciones que entregó este jueves el exembajador desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe resaltar que luego de varios aplazamientos, Benedetti finalmente asistió este jueves a las diligencias que tiene pendientes por ocho casos en la Sala de Instrucción.

Luego de varias horas de diligencia por el presunto caso de corrupción en la Fiduprevisora, el exembajador atendió a los medios de comunicación para hablar de la diligencia.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde él dice, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, aseguró Benedetti.

Quien supuestamente buscó a la persona para declarar fue el fiscal Daniel Hernández, donde Benedetti lo califica como un bandido. “Y después, él dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada, -¡estamos hablando del bandido de Hernández, no!-, que fueron allá a decirle que hablará mal en contra mía. Luego esa persona nunca declaró en contra mía”.

En otra declaración, el exembajador también califica al fiscal como “bandido y rata”.

“El mismo Burgos, que es el testigo, dice desde la cárcel que el viernes y sábado en la noche estuvo el bandido, la rata de Daniel Hernández y también el fiscal Parada, diciéndole que si hablaba bien de mí lo sacaban de la cárcel. Cosa que no podía porque estaba condenado a 23 años”, expresó.

Cabe recordar que el Alto Tribunal investiga a Benedetti porque, presuntamente, pidió dinero para que la Fiduprevisora, administradora del Fondo del Magisterio (Fomag), desembolsara recursos para pagar pensiones a docentes de Córdoba. Este es solo un proceso judicial de tantos que tiene aún pendientes por resolver quién fuera el embajador de Colombia en Venezuela.

Es de señalar que esta nueva investigación es anunciada, luego de que el exembajador, después de rindiera indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se refiriera al fiscal Daniel Hernández, como “bandido”.

Benedetti fue citado, ya que está siendo investigado por el presunto delito de concusión en el caso de Fiduprevisora, luego de que exigiera en el año 2010 a esta empresa, le pagara a un grupo de maestros del departamento de Córdoba, su pensión.

La investigación contra el exsenador, se encuentra en estos momentos en el despacho del magistrado Francisco Javier Farfán, quien se encuentra indagando si Benedetti habría solicitado dichos dineros a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales, para cubrir el pago de pensiones vitalicias y liquidaciones a docentes, especialmente en los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.

Caso por el que este se ha estado declarando inocente, y sobre el que ha asegurado, seria víctima de todo un entramado de testigos falsos, que estarían la Fiscalía estaría beneficiando, con el propósito de incriminarlo.

“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía, lo único que hay son dos declaraciones donde él dice que, primero, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, explicó el exsenador.

Declaración a la que también agregó que “Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Eso ya quedó clarísimo, luego esa persona nunca ha declarado en contra mía”, aseguró ante varios medios, mientras salía de la Corte.

Declaraciones por las que el fiscal Hernández, lo demandará a primera hora, este lunes 25 de septiembre.