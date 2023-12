“Para sentarse en la mesa tiene que haber un compromiso de no secuestro”: Patiño

Durante la rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) también se presentaron los avances en términos de paz, con participación del Alto Comisionado, quien aprovechó para enviar un mensaje a todos los grupos armados sobre el fin del secuestro.

“El no secuestro no puede ser una política para el Eln y para los otros no, tiene que ser una sola política de que para sentarse en una mesa con el Gobierno tiene que haber un compromiso de no secuestro”, sentenció Otty Patiño.

Pese a que hay en marcha varios procesos de paz con distintas organizaciones, solo en las conversaciones con el Eln se acordó ponerle fin a las retenciones con fines económicos.

Sin embargo, recientemente el comandante militar de ese grupo, Antonio García, dio su propia interpretación a lo pactado por las partes en el cierre de quinto ciclo de negociaciones en México.

Para García debería estudiarse una forma de financiación para el sostenimiento del Eln y sostuvo que la suspensión del secuestro se dará únicamente en el marco de una prórroga del cese el fuego.

“Entendiendo que no está firmado ningún cese definitivo, sino temporal”, advirtió.

Patiño resaltó que en 2023 su antecesor, Danilo Rueda, hizo una “exploración importante” que dio luces de cuál será el siguiente paso.

“Conoció todos los actores armados de todos los conflictos y visitó muchos territorios. En este momento lo que toca es reflexionar para generar políticas comunes, sabiendo que hay elementos diferenciales en cada actor y cada territorio”, argumentó.

Destacó que en la construcción de paz lo primordial debe ser la gente, “más que los actores armados”, dado que es a ellos a quienes no solo los agobia el abandono del Estado, sino la presencia de grupos al margen de la ley en sus territorios.

“No hagan que los dueños de la paz sean los actores armados, deben ser fundamentalmente las comunidades”, argumentó.

Frente a la paz total, mencionó que se aprovechará la llegada de los nuevos gobernantes para que, ojalá, sus planes territoriales puedan integrarse con los del gobierno.

Con información de Colprensa