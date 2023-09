$!Petro defendió la terna para fiscal: “Me dicen tonto... que debería hacer una terna de amigos cercanos”

En Bucaramanga, donde cumplió una agenda con los sectores empresariales y la comunidad en general, el presidente Gustavo Petro se refirió a las críticas que le han llegado desde diferentes sectores por la terna, conformada por tres mujeres, que presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal elija fiscal general de la nación.

“Presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí viendo cómo como fiscales actuaban en los procesos sin tener contacto personal en procesos que tenían que ver con el paramilitarismo. Básicamente, porque sentí que a pesar de la amenaza y la probabilidad casi segura de la muerte, no se arrodillaban en el proceso y trataban de encontrar la verdad judicial. Me dicen a raíz de ese hecho que yo soy un tonto porque lo que debería hacer es una terna de amigos muy cercanos, porque el fiscal tiene más poder que el presidente, tiene el poder de quitar o donar la libertad”, afirmó el mandatario ante decenas de personas que lo escucharon en Bucaramanga.

Los cuestionamientos están directamente relacionados con la fiscal Amparo Cerón, quien estuvo durante la administración del exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, avanzando en las investigaciones por el caso Odebrecht y las financiaciones ilegales a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.

Lo que ha podido trascender en los últimos días es que, si bien la Corte Suprema de Justicia no ha rechazado la terna, esta sí podría sufrir algunos cambios debido a una decisión del mismo presidente Gustavo Petro.

Es decir, el nombre de la fiscal Amparo Cerón, una de las fiscales más experimentadas en el país y que tiene el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, podría salir de la lista de elegibles.

La inconformidad del jefe de Estado se daría toda vez que la fiscalía de Francisco Barbosa ya tiene a más de 50 personas imputadas por sus presuntos vínculos con la multinacional brasileña. Pero cuando Amparo Cerón estuvo al frente de las investigaciones, con Néstor Humberto Martínez Neira, fue muy poco lo que avanzaron las pesquisas.