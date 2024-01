“Petro Pilatos”: Ingrid Betancourt cuestiona a Petro por criticar alcaldes y gobernadores por incendios

La excongresista Ingrid Betancourt aprovechó la coyuntura de los incendios forestales que atraviesa el país para volver a criticar al presidente Gustavo Petro.

Recientemente, Petro les echó la culpa a los nuevos alcaldes y gobernadores de generar una especie de desorden de planeación para mitigar las alertas por las conflagraciones. Asimismo, en medio de estas emergencias, se dio a conocer que se redujo el presupuesto para los bomberos.

Ante estos casos, Betancourt comparó a Petro con Poncio Pilatos al hacer énfasis de los comentarios que el mandatario a dicho al cuestionar varias situaciones sin que él se vea implicado; es decir, "lavándose las manos".

Estas declaraciones del presidente han provocaron todo tipo de reacciones y comentarios en las redes sociales, así como del sector político.

“Petro Pilatos: ¿Bomberos sin plata? No es mi culpa. ¿Leyva suspendido? No es mi culpa. ¿Fuera Panamericanos? No es mi culpa. ¿Vacunas desaparecidas? No es mi culpa. ¿Despilfarra su mujer? No sabía. ¿Lo financió el narcotráfico y Fecode? No es mi culpa. ¿El hijo delinque? No lo crie yo”, escribió Betancourt en X (Twitter).