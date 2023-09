Luego de que la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, asegurara que la fiscal Angélica Monsalve la grabó "violando su privacidad", con un audio que estalló en política, la misma Monsalve salió al paso a las acusaciones y dijo que el material no fue grabado este año sino en 2022.

"Señora Cathy Juvinao. Estoy anonadada con la capacidad que usted tiene de mentir, esa grabación, que no he filtrado (creo que fue usted) es un video, que usted me pidió que le hiciera en mi casa en julio 2022", escribió la fiscal en su cuenta de X.

Pero la reacción de Angélica Monsalve no se quedó ahí. La fiscal pidió a la congresista autorización para publicar el video completo que se habría grabado hace más de un año y no en los últimos meses como dijo Juvinao. "¿Me autoriza a publicarlo? Es la prueba para refutar su denuncia", remató en su pronunciamiento en sus redes sociales.

La polémica se levantó debido a que en el audio que se filtró y que según Cathy Juvinao habría publicado la fiscal, la congresista asegura que intentará estar dos periodos en la Cámara de Representantes, dos en el Senado y se iría a vivir a una isla.

"Voy a hacer dos Cámaras y dos Senados. Estos son 16 años como parlamentaria. Justo después me quiero ir a una isla junto al mar, a descansar y no saber nada de este país. Eso sí, me tocará a lo Fajardo a decir, 'me voy a ver ballenas'", dice el audio que fue publicado por la fiscal Angélica Monsalve.

Luego de que se conociera el audio, que la misma Juvinao dijo que estaba editado y fuera de contexto, la congresista aseguró que la fiscal "violó su intimidad" al ingresar a su casa y grabarla sin autorización.

"Denuncio a la fiscal Angélica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones", escribió la congresista en sus redes sociales.