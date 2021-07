La propia Organización Mundial de la Salud (OMS), la denominó como “preocupante”, por la alta capacidad de contagio, quizás un 60 % más que las demás. “La variante original podía contagiar entre dos a tres y esta puede contagiar entre cinco y ocho”, indicó Carlos Álvarez, infectólogo y designado por la OMS, para los estudios clínicos contra COVID-19 en Colombia.

Por ejemplo, en Estados Unidos delta aumentó en un 10 % los contagios por coronavirus esta última semana. La variante ya representa una cuarta parte de todos los nuevos contagios y su propagación alcanzó a los 50 estados, según informó la Casa Blanca.

Sin embargo, Álvarez resalta que los estudios realizados hasta el momento no permiten concluir que cause más muertes. Los expertos también indican que la alta transmisibilidad de un virus da lugar a un aumento más rápido de los casos, lo que en última instancia significa más hospitalizaciones y muertes.

Y aunque se ha dicho que las vacunas contra el Covid-19 mantienen niveles de protección contra esta variante, la llegada de delta supone un riesgo para aquellos que aún no han recibido su esquema de vacunación completo.

En Colombia solo 6 millones de personas han sido inmunizadas con las dos dosis, hasta la fecha.

Lea: Pandemia está en un momento “muy peligroso” por variante Delta: OMS

No hay rastro en Colombia

La variante delta, la última descubierta, no ha sido identificada en Colombia a pesar de los juiciosos estudios de vigilancia genómica que se llevan a cabo, según ha informado el Ministerio de Salud.

No obstante, algunos expertos cuestionan la capacidad del país para hacer seguimiento a las nuevas cepas. “Nosotros en Colombia no estamos haciendo suficiente vigilancia genómica; no tenemos claridad sobre cuáles son los virus que nos están atacando”, dijo Diego Rosselli, médico neurólogo.

Con él coincide Diana Higuera, médica epidemióloga, quien dijo que “tenemos mucho que trabajar todavía en vigilancia genómica. Se supone que el Instituto Nacional de Salud le hace seguimiento a esto, pero es un seguimiento al que todavía le hace falta capacidad. No se procesan tantas muestras como se quisiese”.

Higuera explica que “hay una diferencia muy grande entre el número de muestras que se procesan en países como Inglaterra y el número de muestras que se procesan en Colombia. No esperamos tener la misma capacidad, porque tenemos una diferencia de ingresos bastante importante, pero eso nos muestra que necesitamos trabajar más en ese tema”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud, encargado de hacer el seguimiento a las variantes del coronavirus, dice que Colombia es uno de los mejores países capacitados en América Latina, después de Brasil, con una capacidad para estudios genómicos de más o menos el 1 % de las pruebas positivas que se procesan.

En cuanto a comparar a Colombia con países europeos, la directora de la entidad, Martha Ospina, ha dicho en varias ocasiones que se debe trabajar con la realidad del país. “Algunos dicen que deberíamos hacer como países europeos, el 10 %, el 15 %, ¡no! Esa es nuestra capacidad real como país y es una capacidad muy buena”.

Aunque en Colombia solo se ha identificado la variante británica (alfa) y la variante brasileña (beta), según el Ministerio de Salud, los expertos prefieren suponer que es posible que ya esté circulando la delta, aunque no haya sido identificada.

“Nosotros insistimos, hay que presuponer que tenemos todos los linajes ya en el territorio. Todos los linajes se trabajan de la misma manera, todos se vigilan de la misma manera, todos se combaten de la misma manera, son las mismas medidas con las que se evita la propagación de esos linajes", explica Ospina.

Le contamos: ¿Qué pasará con el regreso a clases presenciales en el área?

Así las cosas, la variante delta, primero detectada en la India pero ya presente en al menos 92 países, según la OMS, tiene una mayor capacidad de contagio si se compara con la variante original del virus en Wuhan, tanto, que amenaza el regreso de la normalidad en los países que ya estaban superando los altos picos por coronavirus.

Frente a las alternativas que se tienen para cuando la variante delta llegue a territorio nacional, los expertos resaltan que en la medida que avance la vacunación habrá mayor protección en la mortalidad. Eso significa que en Colombia el riesgo es más grande cuando hay mucha gente no vacunada.

El Instituto Nacional de Salud, por su parte, hace énfasis en las medidas de autocuidado para evitar contagios o casos graves por la nueva variante. “Se evitan con las mismas medidas que ya conocemos, utilizando tapabocas, manteniendo la distancia con las otras personas, no estando en aglomeraciones con otras personas y menos si no están usando el tapabocas, evitar propiciar reuniones, lavándose las manos para evitar con ellas llevarse las manos sucias a la boca, a los ojos o la nariz."