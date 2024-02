Verónica Alcocer habría sido comparada con Griselda Blanco y Petro le respondió al hombre que la insultó en redes

Lo cierto es que esta cuenta de X cuenta con más de 57.000 seguidores y se encargaría de atacar de frente al mandatario de los colombianos y sus acciones.

Ante este señalamiento, Petro le respondió al usuario: "le exijo al Fiscal General de la Nación, la investigación e identificación de esta persona que injuria y calumnia y tome la acción legal correspondiente".

Sin embargo, el dueño del perfil en X, no se hizo esperar y le respondió al presidente Petro frente a lo que él asegura que no es un insulto: “Yo no realicé ninguna afirmación contra Verónica Alcocer”.

El mensaje que se hizo público empieza por señalar que, “en ningún momento, el escrito adjudica un adjetivo calificativo, pues las ideas están separadas por un punto y aparte. Como sé que usted no tiene idea de gramática y que no sabe que es el punto y aparte, acá le dejo el significado literal”.

Portilla procede a explicar el sentido gramatical de lo que expuso para luego manifestar que “el segundo párrafo muestra que hay dos fotografías donde en una está Griselda Blanco, una reconocida y temida narcotraficante, seguido de un signo de interrogación, es decir se realiza una pregunta y no una afirmación”.