Video | “Los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo”: Petro se despacha contra Javier Milei

“Nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo”, sostuvo Petro.

Y agregó: “De paso, informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción, punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros”.

“Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura, no de cooperativistas de mentiras que, estando con la mafia detrás, aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no, en este gobierno no lo admitimos”, insistió el mandatario de los colombianos.

Lo cierto es que en una conversación con la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, el presidente argentino, Javier Milei, caracterizó al mandatario colombiano como un "comunista asesino" que, según sus afirmaciones, está causando perjuicios al país.

"Comunista asesino que está sumiendo a Colombia en la crisis", expresó el mandatario al ser consultado por la periodista sobre su opinión acerca de diversos líderes internacionales y exmandatarios argentinos.