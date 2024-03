Video | Se posesionó Gustavo Bolívar como nuevo director de Prosperidad Social

Previo a este evento, Bolívar recordó su trayectoria personal y política que lo llevó a ser hoy director del DPS en el gobierno de su ´querido amigo´ Gustavo Petro.

El exsenador, escribió en su cuenta personal de X, antes Twitter, que llega a ocupar este cargo siendo bachiller: "Desde hoy este bachiller asume la dirección de una de las instituciones más grandes del Estado".

Además, mencionó que a pesar de sus dificultades para salir adelante, se siente orgulloso porque según él, "nunca he tenido ni tendré un a sola investigación por corrupción. No me he aprovechado del Estado para hacer negocios ni para privilegiar a mi familia que con total decoro se mantiene alejada del poder. Vine a cambiar la política y sus oscuras prácticas y con coherencia, poco a poco lo lograremos", recalcó.

Así mismo, Bolívar le envió un mensaje a los colombianos y a aquellos que no lo ven con buenos ojos en el poder.

"Haré que se sientan orgullosos y orgullosas del apoyo que a diario me dan. Y a mis detractores: calma, respiren tranquilos, la vida es bella. Hagan lo suyo y gracias por hacer de mí una figura nacional", puntualizó el nuevo director del DPS.