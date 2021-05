Una de las ciudades más afectadas por las movilizaciones de los últimos 11 días por las manifestaciones en el país es Cali, la capital del Valle del Cauca.

Desabastecimiento, enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública y supuestos excesos de estos últimos para controlar a las personas han sido comunes. Pero este domingo la situación ha llegado a un nuevo límite.

Una grave situación de orden público se registró esta tarde en el sur de Cali, en límites con el municipio de Jamundí, luego que miembros de las comunidades indígenas que hacen presencia en la ciudad se enfrentaran con los residentes de ese sector.

Aunque hay versiones encontradas de lo sucedido, en redes sociales se compartieron imágenes y videos de los fuertes choques. En las imágenes se ve cómo indígenas atacan a población civil, pero también cómo estos últimos dispararían contra las comunidades indígenas.

En las imágenes se escuchan detonaciones, mientras que las personas corren y denuncian que están siendo atacadas a bala.

Ante la alteración de orden público, miembros de la Policía se desplazaron hasta el lugar de los hechos, para tratar de controlar los enfrentamientos.

En una transmisión de Facebook el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció disparos por parte de la fuerza pública. Aseguran que al menos nueve indígenas resultaron heridos.

Según reportes de la autoridad indígena regional hay tres mujeres y seis hombres heridos que pertenecerían al Cric y que presentan impactos de bala.

“A esta hora nos informan que son más de ocho indígenas heridos en el ataque a la Minga Indígena en el sector La María - Cañasgordas, vía a Jamundí, Valle”, reportó la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

"Ante esta situación, se hace un llamado a los organismos de Derechos Humanos para que exijan al gobierno de Iván Duque el cese de la militarización de las fuerzas policiales y la criminalización de la protesta", expuso la Cric en Twitter.

Por su parte, ciudadanos del sur de Cali denuncian haber sido intimidados y agredidos por miembros de las comunidades indígenas.

Los enfrentamientos han sido atendidos por las autoridades, en uno de los videos difundidos en redes se ve cómo los indígenas han volteado y quemado carros particulares. Sin embargo, en otro de los videos se observa a un civil disparando contra la Guardia Indígena.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, viajó de urgencia a la ciudad para intentar dialogar con las comunidades indígenas, que intentan entrar a la ciudad por este sector, pues es una vía de acceso al centro de la ciudad, donde se encuentra la Universidad del Valle, institución en la que se está concentrando la minga.

Ospina hace llamado a la Guardia Indígena

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió este domingo a los miembros de las comunidades indígenas que llegaron a Cali provenientes del departamento del Cauca para apoyar las protestas.

En su declaración puso en tela de juicio de manera puntual el comportamiento de la Guardia Indígena.

"No me parece bien que la Guardia Indígena esté parando carros, adelantando pesquisas de los mismos, porque molesta a los ciudadanos, muchos de ellos se indignan ante esta situación", dijo el mandatario.

En ese sentido, Ospina instó a Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a detener estos incidentes.

"Sus hombres no deben adelantar tareas de pesquisaje; no deben adelantar tareas casi policivas de seguridad en nuestra ciudad", precisó el mandatario.

Afirmó que "todos son bienvenidos y bienvenidas", pero "deben ser respetuosos de nuestras normas y parámetros para funcionar".

"No deben mandar quienes no forman parte de Cali; no deben haber pretextos para que personas ajenas cumplan la función que debe cumplir nuestra ciudad", añadió.

Entre las comunidades indígenas y los habitantes de Cali se han registrado situaciones como la de ayer en el oeste cuando impidieron el paso de una manifestación pacífica contra los bloqueos y la violencia en las protestas.

Según la policía, indígenas lesionaron 4 personas y saquearon viviendas

La Policía Metropolitana de Cali se pronunció sobre los tensionantes hechos ocurridos este domingo en el sector La María, al sur de Cali, y señaló que atendió al llamado de auxilio de varios habitantes del sector, "que estaban siendo atacados por un grupo de indígenas que se transportaban en dos vehículos tipo escalera y varias camionetas", expresó la organización en un comunicado.

En el mismo agregó que en videos compartidos por la comunidad, "se logra observar a los indígenas que se dispersan por los conjuntos residenciales, generando disparos con armas de fuego e incitando al terrorismo" y que los mismos realizaron saqueos a casas y apartamentos del sector, que dejaron cuatro personas lesionadas con armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Acotó que, desde el helicóptero halcón "se logra evidenciar incineración de dos camionetas y el vandalismo a varios vehículos particulares con personas adentro que transitaban por el sector".

Ante esos hechos, la Policía justificó el despliegue inmediato del Esmad hacia el sector "con el fin de contrarrestar estas acciones violentas que rechazamos y condenamos ya que lesionan los acercamientos para una posible mediación a esta situación".

La Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali le piden al presidente Iván Duque trasladarse con urgencia a la ciudad tras los enfrentamientos con indígenas.

El mandatario explicó que “por prudencia” no viajaría a Cali, para “no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Sin embargo, aseguró que parte de su gabinete ministerial sí está en la ciudad.