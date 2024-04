Confirmado: Nairo Quintana sufrió una terrible lesión que le traerá duras consecuencias para las carreras

El ciclista colombiano no ha podido desarrollar el calendario que tenía previsto por distintas circunstancias.

Nairo Quintana sufrió una fuerte lesión y se perderá el Tour de los Alpes.

Compartir

A pesar de su regreso a la élite del ciclismo, el colombiano Nairo Quintana vive uno de sus momentos más complejos desde que regresó a las filas del Movistar Team.

Bogotá, 31 de mayo de 2018. Nairo Quintana, ciclista colombiano. (Colprensa - Luisa González).

El corredor boyacense aún no tiene fecha de regreso a las competencias, después de que se le confirmara una grave lesión tras la dura caída que sufrió en la Vuelta a Cataluña, evento que se disputó del 18 al 24 de marzo.

Según el cuerpo médico del equipo español, Quintana sufrió una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho, y su calendario deberá ser modificado drásticamente.

Lea también: Primoz Roglic se impuso en la ‘crono’ de la Vuelta al País Vasco y Santiago Buitrago fue el mejor de los colombianos

“Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Vuelta a Cataluña”, mencionó el Movistar Team por medio de sus redes sociales.

De igual forma, se confirmó que por el momento, el corredor de 34 años, no correrá el Tour de los Alpes y también se puso en duda su presencia en la próxima edición del Giro de Italia que comenzará el 4 de mayo.

👨‍⚕️🦅🇨🇴 MEDICAL UPDATE - @NairoQuinCo



Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Catalunya.



El boyacense de Movistar Team sufre una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su… pic.twitter.com/ySQmnCLYVK — Movistar Team (@Movistar_Team) April 4, 2024

“Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, concluyó el Movistar Team.

Vale la pena resaltar que este tipo de lesiones podrían tardar hasta seis semanas en sanar, durante este tiempo, el ‘escarabajo’ deberá tener el brazo inmovilizado y seguir el tratamiento determinado por los especialistas.

Lea también: Duelo de ‘titanes’ en la Itzulia 2024, que comienza este lunes

Desde su regreso a Europa, Nairo Quintana solo ha podido disputar una carrera de las que tenía programadas hasta el comienzo del mes de abril; el ciclista se perdió la ‘O Gran Camiño’ tras haber dado positivo por COVID-19, se retiró de la Vuelta a Cataluña por el accidente y no estará en los Alpes.