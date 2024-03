Bernal se mantiene entre los favoritos, Rubio y Quintana siguen luchando, así quedó la general de la Vuelta a Cataluña

A sus 27 años, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) afronta con nuevos objetivos su segunda temporada tras el accidente que estuvo a punto de costarle la vida y lo está haciendo con creces por su gran rendimiento. Actualmente en la Vuelta a Cataluña está ubicado en la novena casilla de la clasificación general a 3':50'' del líder.

"Esta es una carrera que siempre me ha gustado, se me adapta muy bien a mis características. Más que por las llegadas en alto, el perfil de la carrera es de subidas un poco más largas, no tan explosivas como una París-Niza o las otras carreras que he hecho hasta el momento. Veremos hasta donde puedo llegar", dijo el campeón del Tour de Francia 2019 ante los medios de comunicación.

Por su parte, Einer Rubio (Movistar Team) ha sorprendido a todos los seguidores del deportes de las 'bielas y los pedales', pues ha llevado el pulso de los corredores más experimentados del pelotón internacional en la montaña y se consolida en la casilla 13 a 4':13'' del número uno.