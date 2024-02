Ex masajista del Astana lanzó grave acusación sobre Miguel Ángel López.

Belda comentó que “al ver que son ampollas las tiro porque transportarlas está prohibido por el equipo. Aunque fueran legales, en el equipo tenemos unas reglas internas donde está prohibido llevar cualquier tipo de medicación. En el momento que veo que son ampollas, las tiro. ¡Yo no me la juego!”.

El masajista continuó con su relato, y dijo: “Esa semana recibí geles de una marca, sales de otra... no le di muchas vueltas. Pensaba que era suplementación lo que me había llegado. Cuando el día anterior a ir a Hungría estaba preparando la maleta para ir al Giro, veo que son ampollas y las tiro. Viendo las conversaciones después entre ambos (Maynar y López), me hace pensar que me tendieron la trampa para llevarles el producto a Hungría”.

En diálogo con el diario Marca, Belda señaló: “Me llama Miguel Ángel y me dice que me va a mandar un paquete con suplementación para que se lo lleve al Giro porque él está en Andorra y no le va a llegar a tiempo el paquete a su casa. Quiere que se lo lleve. En principio no le pongo pegas porque entraba dentro de algo normal. Los ciclistas, que muchas veces está fuera de casa o de su país, te mandan cosas a tu casa para que se las lleves”.

Al encontrarse con el pedalista, con quien rompió relaciones ya que este lo incriminó en el proceso, tocan el tema de las ampollas.

“Supermán llega el mismo día que llegué yo. Durante esa misma semana me dice que sí le había llevado la suplementación. Le dije que sí, pero que el último paquete no porque eran ampollas y no las podía transportar. Él me dice que no sabía lo que era el paquete, pero que no era ilegal”, recordó el masajista.

“Desde el primer momento me acusa a mí, dice que la culpa es mía, que es la versión que le da al equipo. Yo lo informé a Astana en julio. Miguel corta ahí conmigo, no quiere saber nada. Le llamo y le digo que hay que solucionar este tema... Después no sé nada de él y dice en diferentes sitios que es culpa mía”, sostuvo Belda.

Además el masajista agregó que “Tengo argumentos y mi abogado está puesto en ello para demandar. El primero a Miguel Ángel López. El abogado tiene todo en marcha, más que nada por lo que hizo y por lo que habló. Recuerdo en la Vuelta a San Juan que dijo que la culpa era toda mía. También acusaciones que no eran ciertas, lo que ahora se ha podido comprobar. Si empieza a trabajar en el 2021 con (el médico) Maynar, yo no tengo nada que ver”.