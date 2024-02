Médico de Nairo Quintana será juzgado en Francia por un presunto nuevo caso de dopaje que involucra al colombiano

A lo anterior se le suma que entre lo revelado por las autoridades respectivas, el médico de los ciclistas colombianos poseía “equipos, herramientas, productos y dispositivos para la realización de perfusiones y/o inyecciones intravenosas”.

De igual forma, se le señala de haber administrado el 16 de septiembre de 2020 a los hermanos Quintana, “sin justificación médica”, una “sustancia o método prohibido en el marco de una competición deportiva”, según la misma fuente.

El acusado podría enfrentar una pena de hasta cinco años de cárcel y una millonaria multa de 75.000 euros (80.400 dólares).

“Quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes (...) No tengo y nunca he tenido nada que esconder (...) He sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva”, se defendió en ese entonces Nairo Quintana en un comunicado.

En esa edición del Tour de Francia (2020), el 'escarabajo' terminó en la 17ª posición, a más de una hora del ganador, el esloveno Tadej Pogacar.