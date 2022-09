El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), quien hubo de retirarse de la Vuelta en la etapa 16 tras una fuerte caída en un esprint entre cinco corredores al rozarse con Fred Wright, calificó de "inaceptable" la maniobra y la actitud del británico.

"Eso no debería suceder. La gente sigue adelante rápidamente como si nada hubiera pasado. Eso es inaceptable. Esa no es la forma de respetar el deporte, y quiero dejarlo claro. Después del accidente, me llevó tiempo volver a poner las cosas en orden. Me pregunté: ¿cómo es posible? Mi conclusión es que la forma en que ocurrió este accidente es inaceptable", comentó en un comunicado del equipo.

El triple ganador de la Vuelta explicó que la caída no fue "por una mala carretera o falta de seguridad, sino por el comportamiento de un ciclista. No tengo ojos en la espalda. De lo contrario, me habría distanciado", dijo.

"Wright se acercó por detrás y me arrebató el manillar de las manos", afirmó Roglic.

El director del Jumbo, Richard Plugge, señaló que algunas cosas "tienen que cambiar".

"Hay accidentes graves provocados por la actitud peligrosa de ciertos corredores que quieren correr demasiados riesgos. Podemos citar, por ejemplo, el terrible incidente ocurrido en Polonia entre Fabio Jakobsen y Dylan Groenewegen hace dos años, o la enorme caída colectiva en Lieja-Bastoña-Lieja en abril que lesionó a Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl)", recordó.

Richard Plugge , CEO del Jumbo-Visma , respaldó las declaraciones de Primoz Roglic.

“Tenemos razón al hablar de la peligrosidad de las vías, como el badén de Burgos. Sin embargo, las investigaciones demuestran que el comportamiento del ciclista es el responsable de los accidentes en casi la mitad de los casos", explicó.

"Esto tiene que cambiar. Estoy feliz de que Primoz se exprese, que se vea en el espejo y que también denuncie el comportamiento de los corredores ”, concluyó.