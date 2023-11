Lea también. Médico por el que investigan a Miguel Ángel López por dopaje no aguantó más y contó la verdad

Actualmente, muchos han conocido detalles no solo de su rol como ciclista, sino de su vida privada mediante la novela que se emite en el Canal RCN.

El ciclista antioqueño Rigoberto Urán no solo se ha caracterizado por su capacidad sobre la bicicleta, sino por un carisma que lo acerca a la gente.

El instante fue muy cómico, por la manera en que 'Rigo' contó las cosas, al sostener que su nueva perrita "vive más asustada que el berraco porque fue maltratada y estos dos perros, como se les da todo, son desagradecidos. Como han ido a Europa, a Estados Unidos, son unos hps, no saben convivir. Hay que aprender a respetar, ayudarle a esta pobre muchacha. Mírele la cabecita”.

“Tiembla porque fue una perra maltratada muchos años. La perrita cree que uno a toda hora le va a pegar y estos hps deberían darle una buena bienvenida a esta pobre perrita. Son egoístas, pero les va a tocar ponerse las pilas porque esta perra viene de la calle, cuando uno viene de la calle, viene hp es con todo”, dijo 'Rigo' con su habitual gracia.

“Entonces, si no se ponen las pilas, esta perrita les pude estar quitando la comida. Esta sabe lo que es luchar. Ustedes no saben lo que es eso, muchachos. Suave con la perra, que está aquí temblando. No levanta ni la cola, mire a la pobre perrita. Mírele el susto por maltrato animal. Ahí va de a poquito cogiendo amor”, agregó el pedalista.

En otro video en redes sociales, Rigoberto Urán transporta en su vehículo a sus mascotas e invita a que estén más cerca.

“Arrímesele hermano, más amistad. Porque la va a dejar ahí solita. Papito, hágale cerquita a la muchacha. Compartan con ella. ¿Están aburridos porque les quitó el puesto?”, dijo mientras mostraba a 'Toñita' en una ventana.