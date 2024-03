El volante argentino Ómar Sebastián Pérez regresó a su casa, luego de jugar durante este año con Patriotas y ahora será la nueva contratación para el 2019 del equipo que dirige el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

Ómar Pérez de regreso a Santa Fé (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Ómar Pérez de regreso a Santa Fé (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Una Copa Sudamericana, una Suruga Bank, tres Ligas, tres Superligas y una Copa Colombia son los trofeos que Pérez ha conquistado con los cardenales y luego de este año en blanco, los directivos decidieron repatriar al jugador más ganador de la historia del club.

“Me siento muy bien, siempre estoy con mi entrenador personal, con quien trabajo todos los días y este fue un año de muchos sacrificios, me tocaba viajar todos los días a Tunja, a entrenar y volver, no podía irme a radicar a Tunja, pero todo lo hice por amor al fútbol y no pensé que iba a vivir esto, pero estoy muy feliz de volver a mi casa”, aseguró Ómar Pérez.

El argentino agregó: “Vengo a aportar lo que sé, que es tratar de jugar al fútbol, siempre voy a estar dispuesto a ayudar a cualquier sector de la institución, sea titular, suplente o incluso al no concentrar, estaré dispuesto, mi juego todos la conocen, siempre jugué de la misma forma, a lo que sé jugar y a lo que me enseñaron”.

“Ojalá que volvamos a tener la condición que teníamos antes de ganar y jugar bien en casa y de visita, que el profe sume como lo ha hecho y que Santa Fe vuelva a ganar títulos por temporada, a sumar finales por semestre y esas alegrías son las que quiero tener, no sólo la alegría de regresar a Santa Fe, sino la de volver a ser campeón”, concluyó Ómar Pérez.

Además de Ómar, Santa Fe ya confirmó para el 2019 la llegada de Fainer Torijano, defensa que viene de Tolima; Mateo Cardona, volante del Dorados de Sinaloa de México; Yonatan Murillo, lateral izquierdo del Atlético Junior, y Martín Payares, defensa del Deportivo Pasto.