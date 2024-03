Imparable Carlos Bacca impuso un nuevo récord con el Junior

El atacante buscará quedarse con el título de goleador del segundo semestre del fútbol colombiano

Tras el doblete que marcó Carlos Bacca en el 4-2 con el que Junior venció al Deportes Tolima y se clasificó a la final de la Liga BetPlay-II, el atacante llegó a un nuevo récord con la camiseta del club 'tiburón'. El goleador superó la cifra de los 100 goles con esa camiseta y ya ajusta 101.

Además, el jugador, de 37 años, ratifica su buen momento con los 16 goles que lo tienen liderando la tabla de artilleros de la Liga BetPlay-II.

Bacca dejó atrás el difícil momento que tuvo al principio de la temporada, en el que no era titular y las críticas arreciaban sobre él. Sin embargo, de manera callada trabajó para volver a ser ese gran goleador del fútbol colombiano.

“Eso es normal. Cuando tú no haces las cosas bien como en mi caso, que debo marcar goles y no lo hago, las críticas van a venir. Siempre lo he dicho, que ni los elogios me suben ni las críticas me hunden, yo solo confío en Dios y en mi trabajo”, apuntó Bacca en ese momento al diario El Heraldo de Barranquilla.

Incluso, estuvo a punto de salir de la institución, pero el hecho de que fuera un jugador de la casa, referente y respetado por la afición, además de su excelente recorrido internacional, le dieron razones a los directivos para que lo mantuvieran en el club.

No por nada es el segundo máximo goleador colombiano en el fútbol de Europa y tiene tres títulos de Europa League en su palmarés. Desde la llegada del técnico Arturo Reyes, el atacante se convirtió en el líder del grupo y está respondiendo a esa confianza con sus 16 goles en este semestre.

Vale recordar que Bacca es uno de los cuatro jugadores en la historia del fútbol colombiano que ha traspasado la barrera de los 300 goles. Víctor Aristizábal lidera ese escalafón con 346, le sigue Radamel Falcao con 345, muy cerca de superarlo. También aparece, Dayro Moreno, con 325 y cierra el listado Bacca, con 313.

