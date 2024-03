Atención Carlos Orlando Ferreira presidente de Alianza Petrolera denunció amenazas

En 2023 Alianza Petrolera logró esquivar el descenso y clasificar a la Copa Sudamericana

Compartir

El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, contó en diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 que está amenazado.

“Estoy amenazado”, dijo el dirigente del conjunto santandereano, que esta temporada disputará la Copa Suramericana.

“He recibido amenazas contra mi seguridad y la de mi familia. He tenido que alejarme del departamento de Santander por el tema personal. Me da miedo y la gente no logra entender. En el fútbol hay barras con serios antecedentes”, explicó Ferreira.

Esta situación surge debido al posible cambio de sede que tendría el conjunto 'aurinegro', que tiene una propuesta de jugar en Valledupar.

El dirigente explicó que “el proyecto deportivo en Barrancabermeja es muy complejo mantenerlo en la A. Es una buena plaza, con una afición que ha ido creciendo, pero no para un proyecto, y lo digo con todo el pesar del mundo, pero mantener el equipo en la categoría A en esa ciudad, es supremamente difícil”.

“Como yo no quiero ni la junta directiva o los accionistas queremos que el equipo descienda, tenemos que hacer alguna cosa. Yo venía tocando las puertas del gobierno departamental, municipal, de la empresa privada y de la afición desde hace 7 años. Ahora, con la llegada de nuevas administraciones en el departamento del Cesar, ellos se interesaron en que haya fútbol colombiano en esa región y nos hicieron un ofrecimiento que evaluamos y vemos una muy buena propuesta que es muy difícil de rechazar desde lo empresarial. Existe una gran posibilidad de que juguemos en Valledupar”, agregó el dirigente.

El presidente del cuadro 'porteño', que ascendió a la Primera División en 2013, también informó que ha tenido diálogos con el alcalde de Barrancabermeja, con quien “ayer tuve la oportunidad de reunirme con el director del Instituto de Deportes de Barrancabermeja y el alcalde me hizo una llamada de que aguantara a una nueva propuesta. Vamos a ver. La decisión hay que tomarla a más tardar este martes”.

En 2023, Alianza Petrolera logró esquivar el descenso y clasificar a la Copa Sudamericana.