“Vamos por más, vamos por el título”: Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga

El estratega del cuadro santandereano habló en el programa Zona Libre de Humo.

Rafael Dudamel se molestó por filtraciones de la nómina del Atlético Bucaramanga.

¿Ilusión? Nadie puede evitar que los aficionados de Atlético Bucaramanga sueñen con el título, el primero en la Primera División en el fútbol profesional colombiano, y el mismo Rafael Dudamel, técnico del cuadro ‘Leopardo’, se está encargando de ilusionar a los hinchas.

El buen rendimiento del equipo en la Liga BetPlay I, en donde acumula 29 puntos y ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales, tiene a más de uno con el objetivo de conseguir la primera ‘estrella’.

Precisamente, el estratega venezolano, en diálogo con el programa Zona Libre de Humo, en Cali, habló de la actualidad del equipo y confirmó los objetivos de la institución.

“Ante todo esperemos que termine bien. Normalmente, si se comienza bien y se va llevando una buena gestión, ahora lo que hay que cuidar es detalles, esperemos que termine bien. Claro está que, mientras tanto, vamos disfrutando de este recorrido, porque sabemos que es muy exigente desde lo físico, mental y emocional, con la satisfacción de la respuesta positiva que va teniendo el grupo”, afirmó Dudamel.

A sostener el invicto

El técnico del Atlético Bucaramanga destacó que siempre existe la presión, ganando o perdiendo, y explicó que quieren mantener el “hábito” de ganar.

Pereira. Marzo 31 de 2024. En el estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira recibe al Atlético Bucaramanga en un juego válido por la fecha 14 de la primera Liga Betplay del año. (Colprensa - Juan Sebastián Henao)

“Claro que hay una autoexigencia. Es como cuando no tienes dinero, tienes problemas, y cuando los tienes, entonces hay otros. Yo prefiero quedarme con los (problemas) que me genera el dinero, pero voy a poder resolver. Prefiero quedarme con el invicto y seguir gestionando internamente la capacidad de mis jugadores, para que sigamos disfrutando de ese hábito de ganar”, dijo.

Respecto a la posibilidad de volver a perder en la Liga, algo que no ocurre desde la primera jornada, Dudamel dijo que “en algún momento vamos a tener un traspiés y eso hay que tomarlo con la naturalidad que nos da la vida, la carrera, con espontaneidad. Esperemos prolongar lo máximo posible esta condición de invicto. Nuestra gran apuesta es terminar líderes la fase regular, para entrar con mayor madurez, fuerza y convicción a los cuadrangulares”.

Quieren la ‘estrella’

Cuando fue consultado por los objetivos del equipo, Rafael Dudamel sorprendió y dejó claro que el club no se conforma con la clasificación y que ya piensa en lo que viene.

“Estamos clasificados cinco fechas antes, con una solidez que nos permite aspirar a mantener el liderato hasta el final de la fase regular. Y entramos a los cuadrangulares, con todos estos números y rendimiento, tengo que llevarlo a más y vamos a ir a más. En los cuadrangulares vamos a competir por ir a la final, entrar e ir por la ‘estrella’”, agregó.

Atlético Bucaramanga se enfrenta a Águilas Doradas.

Incluso, el técnico venezolano dijo que el equipo ya está en otro tipo de “exigencia” y explicó que los jugadores van “mostrando un crecimiento permanente que yo no lo puedo frenar y no lo voy a frenar, voy dando rienda suelta. Mientras vamos avanzando etapas, la exigencia es mayor en lo táctico y mental, y el equipo me responde, yo lo que hago es dar rienda suelta y vamos por más, vamos por el título”.