Atlético Bucaramanga, a la espera de llenar el estadio, va por una victoria ante el Cali, en la fecha 15 de la Liga

El elenco santandereano ya está clasificado a los cuadrangulares semifinales.

Martínez es una de las opciones de Dudamel para el ataque.

Con 13 partidos invicto y ya clasificado a los cuadrangulares semifinales, Atlético Bucaramanga se alista para enfrentar en casa, este sábado a las 6:10 p.m., al Deportivo Cali, en la fecha 15 de la Liga BetPlay I de 2024 del fútbol colombiano.

El elenco santandereano acumula 29 puntos en la tabla de posiciones y ahora juega por la reclasificación, y por terminar en las dos primeras posiciones del todos contra todos y así conseguir el llamado ‘punto invisible’, que le entrega ventaja en los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, el Deportivo Cali, que está en una compleja situación en el tema del descenso, tiene 15 puntos en la tabla de posiciones y, en caso de perder, firmará su eliminación, a pesar de que queden faltando cuatro partidos más.

Rafael Dudamel quiere más

A pesar de ya tener la clasificación asegurada, el cuadro ‘Leopardo’ piensa en seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

“Ganar se ha convertido en un hábito y no puedes dejar de tenerle el gusto a ese buen hábito, porque para alcanzarlo toca hacer muchos esfuerzos. El grupo lo hace con mucha espontaneidad, convive con los buenos resultados con naturalidad y eso es lo que me deja tranquilo”, explicó Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga, en rueda de prensa.

Jugadores de Atlético Bucarmanaga en medio de un entrenamiento.

Incluso, el director técnico se mostró tranquilo y dijo que el equipo no está agrandado, y agregó que “no hemos tenido que ampliar la puerta del camerino para que puedan entrar, los egos están controlados, sabiendo que lo más importante es el equipo, no hay ninguna inquietud porque resalte más uno que otro. Entonces eso me deja dormir tranquilo, el que mis futbolistas puedan convivir con el reconocimiento con naturalidad, eso me marca para lo que viene”.

Respecto a la posibilidad de contar con el defensor Carlos Henao, Dudamel dijo que faltan entre “dos o tres días” para que vuelva a estar disponible, por lo que su presencia ante el Cali parece descartada.

La nómina

Para el choque ante el conjunto vallecaucano, el estratega venezolano contará con Aldair Quintana en el arco, en donde ha tenido destacadas actuaciones.

En defensa, como ya es costumbre, Dudamel contaría con una línea de cinco jugadores.

Aldair Gutiérrez o Santiago Jiménez, uno de los dos estaría por el costado derecho, mientras que Freddy Hinestroza lo haría por izquierda.

Mena (derecha) es el líder de la zona defensiva de Atlético Bucaramanga.

En el centro de la defensa, Jéfferson Mena, Carlos Romaña y Kevin Cuesta apuntan a ser los inicialistas.

Fabry Castro y Aldair Zárate serían los volantes de primera línea. Por su parte, Fabián Sambueza y Joider Micolta jugarán como extremos.

Entre Daniel Mosquera y Misael Martínez saldrá el delantero titular.

Para este juego lo más probable es que el estadio se llene.