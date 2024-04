Rafael Dudamel se refirió a Ricardo ‘El Caballo’ Márquez y su ausencia en las convocatorias

El jugador ‘Leopardo’ no ha sido tenido en cuenta en los últimos compromisos del club ‘auriverde’.

Pereira. Marzo 31 de 2024. En el estadio Hernán Ramírez Villegas, el Deportivo Pereira recibe al Atlético Bucaramanga en un juego válido por la fecha 14 de la primera Liga Betplay del año. (Colprensa - Juan Sebastián Henao)

Atlético Bucaramanga cumple una notable campaña en el fútbol profesional colombiano, espacio en el que se ha convertido en uno de los equipos más completos sobre el terreno de juego.

Atlético Bucaramanga y Patriotas se enfrentaron en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa BetPlay. Foto: Atlético Bucaramanga.

El esquema implementado por su entrenador, Rafael Dudamel, es una muestra de la construcción que se ha venido realizando durante los últimos meses y que le ha permitido a la plantilla sumar importantes victorias, sin objeciones, con momentos de buen fútbol y siendo contundentes de cara al arco rival, situaciones que ilusionan a toda una hinchada que sueña con ver al ‘Leopardo’ campeón.

El miércoles, 10 de abril, el club santandereano derrotó 3-0 a Patriotas en el partido de ida de la Copa BetPlay, certamen que tiene como recompensa un cupo a la Copa Sudamericana, y tras hablar con los medios de comunicación, el estratega venezolano dejó claro que sin importar el torneo, espera seguir fortaleciendo esas sensaciones de triunfo que ha logrado en la primera división.

“Lo que más buscábamos era ser un equipo serio, que le pudiéramos dar continuidad a las sensaciones de victoria; ahora el juego más importante es ante Independiente Medellín”, apuntó Rafael Dudamel.

En cuanto a los jugadores que tuvieron la oportunidad de sumar minutos, el técnico mencionó que intentó tener un balance que les permitiese sacar la mayor diferencia posible.

“Balanceamos todo con el paso del tiempo, por el ritmo de partido, por el resultado. El compromiso de vuelta está muy atravesado en medio de la Liga y era importante sacar una buena diferencia sin decir que la llave está cerrada, ir al otro duelo con este resultado nos va a permitir tener un recambio con una perspectiva diferente”, añadió.

Otra de las características que han marcado al camerino es la conexión con la que entran a los cotejos los jugadores de recambio a quienes Dudamel pidió no llamarlos “suplentes”.

“Trato de no decir esa palabra, suplente, y hoy lo han demostrado. Hay titulares, inicialistas y después quien entra sabe muy bien lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que necesite el equipo”, enfatizó.

Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali se enfrentan en la fecha 15 del fútbol colombiano.

Entre otras cosas, el artífice del buen momento que vive la institución bumanguesa se refirió sobre la situación que vive el atacante Ricardo ‘El Caballo’ Márquez, quien desde hace distintas fechas no ha sido convocado.

“Solo tenía espacio para 18 jugadores y por decisión táctica estuvieron otros compañeros”, concretó.

Para finalizar, Rafael Dudamel sostuvo que buscará luchar por los dos torneos (tanto Liga como Copa), pues lo importante es competir.

“Todo lo que se pueda competir es favorable, cada partido independientemente de la competencia nos ayuda a elevar el nivel (...) No es un momento para decir vamos por la Copa o por la Liga, porque el final de la Copa es en el segundo semestre, si está bien atravesado es el hecho de seguir avanzando, pero no me quiero proyectar a ese momento; tenemos un partido de vuelta que va a ser bravísimo y mientras estemos en esta seguidilla de partidos, yo voy a estar feliz porque no hay nada mejor que estar compitiendo, eso es lo que nos hace crecer”, concluyó.