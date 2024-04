Video | Por todo lo alto: así festejó Bayer Leverkusen su primer título en 119 años de historia

El Bayer Leverkusen consiguió el título luego de una brillante campaña en la que no registra derrotas.

Leverkusen (Germany), 14/04/2024.- Supporters of Leverkusen celebrate winning the German Bundesliga championship after the German Bundesliga soccer match between Bayer 04 Leverkusen and SV Werder Bremen in Leverkusen, Germany, 14 April 2024. (Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

El Bayer Leverkusen, con el futbolista colombiano Gustavo Puerta en su nómina, se convirtió en el nuevo campeón de la Bundesliga, por primera vez en sus 119 años de historia.

El cuadro alemán superó 5-0 al Werder Bremen, en un compromiso válido por la fecha 29 de la competencia, y logró el anhelado título.

DOBLETE DE FLORIAN WIRTZ, BENGALAS Y UNA MINI INVASIÓN DEL CAMPEÓN.



🤣 No lo festejó, pidió CALMA



🇦🇷 ASISTENCIA DE PALA



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2024

A falta de cinco fechas para finalizar la Bundesliga, el Leverkusen alcanzó los 79 puntos en la tabla de posiciones y, con 16 de ventaja, se convirtió en inalcanzable para el Bayern Múnich, que marcha segundo.

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se coronó tras una gesta de 18 meses que empezó en medio de la lucha contra el descenso -cuando el entrenador español asumió el cargo- y terminó con un título incuestionable tras una temporada que ha rozado la perfección.

Momento en el que los jugadores del Bayer Leverkusen irrumpen en la conferencia de prensa y bañan en cerveza a Xabi Alonso. Amenaza cumplida… 😂😂 #Bundesliga
— AS_AGabilondo (@AS_AGabilondo) April 14, 2024

Cuando Xabi Alonso, que había empezado su carrera en los banquillos en la cantera del Real Madrid y en el primer filial de la Real Sociedad, llegó al Leverkusen -el 5 de octubre de 2022- para relevar a Gerardo Seoane el equipo de las aspirinas ocupaba el penúltimo lugar de la Bundesliga.

Así está la cancha de Bayer Leverkusen. El club festeja su primer título de Bundesliga en 119 años de historia.
— VarskySports (@VarskySports) April 14, 2024

Las cifras del Leverkusen desde la llegada de Xabi Alonso son apabullantes. 124 puntos en 55 partidos y 43 partidos sin conocer la derrota.

Los festejos no se hicieron esperar y no es para menos. Los aficionados casi no dejan terminar el partido porque deseaban invadir el terreno de juego, algo que finalmente hicieron.

Cómo no te va a gustar el fútbol.
— VarskySports (@VarskySports) April 14, 2024

En el camerino, el cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso también disfrutó del título y los jugadores se instalaron en la rueda de prensa del estratega, para rendirle un homenaje y bañarlo en cerveza.

También se observó al colombiano Gustavo Puerta, quien lució la bandera ‘cafetera’. El exjugador de Bogotá FC en la Segunda División, a sus 20 años, es uno de los mejores prospectos del equipo alemán, sumando minutos y demostrando las condiciones que también lo convirtieron en líder de la selección Colombia Sub-20.