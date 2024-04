Video | Colombiano Gustavo Puerta tiene maravillado a Xabi Alonso, uno de los mejores entrenadores de la actualidad

A sus 20 años, Gustavo Puerta se abre un espacio en el Bayer Leverkusen alemán..

Xabi Alonso destacó el trabajo de Gustavo Puerta en el Bayer Leverkusen.

El Bayer Leverkusen, del entrenador español Xabi Alonso, es la sensación del balompié alemán y europeo, con una destacada campaña en la que se perfila como campeón de la Bundesliga y es aspirante en la Liga Europa.

El Bayer ha conseguido imponer un fútbol moderno, que ha dejado rezagado al poderoso Bayern Múnich en Alemania y que lo tiene, además, ilusionado con un título internacional, pues ya está en los cuartos de final de la Liga Europa.

En la escuadra de Xabi Alonso también está el colombiano Gustavo Puerta, quien aunque suma pocos minutos, se ha ganado el reconocimiento de su entrenador.

BOGOTÁ, 3 de febrero de 2023.- El jugador Gustavo Puerta (d) de Colombia, disputa un Balón con Allan Wlk (i) de Colombia, durante la segunda jornada del hexagonal final del Suramericano Sub-20 en el estadio El Campin. (Colprensa-John Paz).

El futbolista de 20 años, que pasó del Bogotá FC de la segunda división al Bayer Leverkusen, también hizo parte de las selecciones Colombia en las categorías menores, recientemente en la Sub-20 que disputó el Mundial de 2023, y al mismo tiempo ya está en el radar de la categoría mayor, al ser citado por parte del timonel Néstor Lorenzo.

En las últimas horas, Xabi Alonso, en rueda de prensa, elogió al colombiano, porque “ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más pero es parte del proceso, está aprendiendo mucho de todos los entrenamientos, de todos los grandes compañeros que tiene”, sostuvo el estratega.

🎙️ Los elogios de Xabi Alonso a Gustavo Puerta 🇨🇴: “Estamos encantados con su actitud. Vio que había una oportunidad y ha peleado por ella. Se merece estar donde estar y está aprendiendo mucho” pic.twitter.com/pNSBv0JM8T — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 4, 2024

“El otro día cuando fue con la selección fue una de las mejores noticias. Cuando me dijo, ‘Xabi estoy en la convocatoria de la absoluta’ me dio una gran alegría. Una pena que no pudo debutar, pero lo intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta que se lo merece”, agregó Alonso.

Además de su crecimiento futbolístico, la actitud y ganas de ‘comerse el mundo’ le han ayudado a Gustavo Puerta para conseguir más espacio en su club.

Xabi Alonso y Gustavo Puerta

“Estamos encantados con su actitud, con sus ganas de mejorar. Desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está”, explicó Xabi Alonso.

Puerta se caracteriza por ser un mediocampista de marca, pero que a su capacidad para recuperar el balón le imprime, además, una riqueza técnica que le facilita aportar en el volumen ofensivo del equipo.