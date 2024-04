¡Hasta las lágrimas! Rafael Dudamel reveló su emoción tras columna de Luis Fernando Montoya

El estratega confesó detalles de su reacción tras leer la opinión del ‘profe’ Montoya.

Rafael Dudamel, entrenador de Atlético Bucaramanga.

Compartir

El buen momento que está viviendo el Atlético Bucaramanga ha sido reconocido por cientos de personas a nivel nacional.

Uno de los últimos en hacerlo fue Luis Fernando Montoya, histórico entrenador de Once Caldas en la Copa Libertadores de América que ganaron en el 2004, quien llenó de elogios al equipo ‘Leopardo’, en una columna publicada por El Espectador.

Lea también. La conmovedora columna que Luis Fernando Montoya le dedicó al Atlético Bucaramanga de Rafael Dudamel

En su escrito, el ‘profe’ destacó la importancia de Rafael Dudamel en el Atlético Bucaramanga y lo llenó de elogios.

Se emocionó Dudamel

En la última rueda de prensa que brindó el técnico del cuadro santandereano, el estratega fue consultada por su opinión sobre la columna de Luis Fernando Montoya, y su respuesta dejó sorprendido a más de uno.

“Me sacó lágrimas. Estoy inmensamente agradecido con el ‘profe’ Montoya, el campeón de la lucha. No lo podemos definir de una mejor manera. En mi vida no he tenido el privilegio de compartir mucho con él, alguna que otra anécdota, cuando él era técnico de Once Caldas, antes de salir campeón de la Copa Libertadores”, afirmó Dudamel.

Luis Fernando Montoya destacó la campaña de Atlético Bucaramanga. Foto: Archivo / VANGUARDIA

Posteriormente, el entrenador venezolano, que lidera al Atlético Bucaramanga desde el banco técnico, manifestó que “la vida nos ha permitido disfrutarlo de otra forma y esta (forma) tan sabia de referirse a nosotros nos saca palabras de agradecimiento para él y todo su entorno”.