Atlético Bucaramanga le da la espalda al equipo femenino para la temporada 2024.

Ahora, las futbolistas no tendrán ni siquiera eso, porque el Atlético Bucaramanga decidió no sacar equipo para la temporada 2024 de la Liga Femenina.

Sin embargo, las futbolistas seguían teniendo un espacio para jugar fútbol profesional, así no fuera en las mejores condiciones y por muy poco tiempo, escasamente lo que duraba el certamen, dos o tres meses.

En las siguientes temporadas, el equipo femenino del Bucaramanga dejó de ser protagonista, debido a que, producto de la desorganización, no logró afianzar ningún proceso.

"Otro desacierto de los directivos del Atlético Bucaramanga. Confirmaron que el equipo no participará en la Liga Femenina de Colombia. Cortaron los sueños de muchas niñas, jugadoras y técnicos santandereanos. Mientras en otros departamentos apoyan el fútbol femenino, en Bucaramanga no participamos y no hay torneos de Liga", dijo Orlando Morales Silva, conocido como 'Pocheche', quien es uno de los entrenadores que promueven el balompié femenino en Santander.

De igual forma, Spencer Uribe, quien con Botín de Oro y Real Santander se ha encargado de sacar a varias futbolistas al profesionalismo, se mostró triste por la no participación de Atlético Bucaramanga, club al que también dirigió.

"Es un desacierto para nuestro departamento, para el fútbol femenino, para lo que se quiere. Es algo que le cae mal al fútbol y a la región. Espero que los directivos tengan en cuenta que el fútbol femenino viene en crecimiento, que muchas niñas hoy por hoy están cumpliendo sus sueños en otros países y que existan muchas empresas privadas que se pueda vincular al fútbol y que nosotros podamos tener no dos equipos, sino tres y cuatro y poder demostrar que Santander está para grandes cosas", dijo Uribe.

Esta redacción consultó directamente con el Atlético Bucaramanga acerca de los motivos que llevaron al club a no participar en la Liga Femenina, pero no ha encontrado respuesta.

Lea también. Se destapa escándalo con figura del Manchester City que tiene dos familias

En la Liga Femenina de 2024 participarán 15 clubes, ellos son: Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta, Pereira, Medellín, Santa Fe, Alianza y América de Cali.

El certamen se jugará del 17 de febrero al 18 de agosto del 2024, bajo el formato de todos contra todos en la primera ronda y posteriormente cuadrangulares semifinales y final.