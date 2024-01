Se destapa escándalo con figura del Manchester City que tiene dos familias.

El Manchester City es el mejor equipo del mundo en la actualidad, luego de una temporada brillante, en la que ganó la Liga de Inglaterra, la 'Champions League' y el Mundial de Clubes.

Sin embargo, el éxito deportivo no tapa el mal momento que atraviesa uno de sus jugadores más destacados.

El defensor Kyle Walker está en el centro del huracán y no precisamente por sus acciones dentro del campo, sino fuera él, en donde salió a la luz que tiene dos familias.

Walker está comprometido con Annie Kilner, con quien tiene tres hijos, pero al mismo tiempo está en una relación con Lauryn Goodman, quien en los últimos días rompió el silencio y reveló la verdad.

"Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: 'Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana'. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos", dijo la 'influencer' Lauryn Goodman al diario 'The Sun'.