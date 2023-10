Este 2 de octubre Coljuegos volvió a enviar un documento reiterando el requerimiento en el que se menciona que Atlético Bucaramanga “presuntamente tiene un patrocinio de parte de un operador no autorizado de juegos de suerte y azar por Internet, como se anuncia en su página web”.

En el documento también se explica que “debe indicarse que, dentro de los 16 operadores autorizados hasta el día de hoy 2 de octubre de 2023, no se encuentra ninguna razón social, nombre comercial o plataforma con el nombre o denominación Marsbet”.

En el oficio se pide, además, que “se tomen las acciones correspondientes, sin perjuicio de los procesos administrativos y la eventual compulsa a la Fiscalía General de la Nación que se realice por Coljuegos”.

Cabe recordar que esta casa periodística le preguntó al presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, sobre la situación, y respondió que "Marsbet no tiene licencia para operar como casa de apuesta, pero para patrocinar no requiere de licencia. Si usted hace el ejercicio para realizar alguna apuesta no podrá por cuanto ellos en Colombia no le es permitido".

Por el momento la Dimayor no ha realizado un pronunciamiento al respecto.