Daniel Mantilla contó los motivos por los que no jugó en Atlético Bucaramanga.

Daniel Mantilla busca volver a figurar en el fútbol colombiano, después de un semestre donde tuvo poca actividad con el Necaxa de México.

El mediocampista santandereano, de 27 años, quien pertenece al Deportivo Cali, regresa al Atlético Nacional, escuadra en la que logró el título en la Liga I de 2022.

En diálogo con El Alargue, de Caracol, el surgido en las divisiones menores del Real Santander habló de su paso por el balompié azteca, de sus expectativas en Atlético Nacional y también de las razones por las que no firmó en el Atlético Bucaramanga.

“Salí de México en diciembre y no estaba en los planes del Cali y tomamos la decisión de buscar equipo; en esa búsqueda Nacional estuvo interesado y con mi familia muy contentos, es una institución que uno ya conoce y que había tenido una gran experiencia en mi paso por Nacional e hicimos toda la fuerza para que se pudiera dar y estábamos contentos de poder sumarme al equipo”, dijo Mantilla, quien también hizo parte de clubes como Patriotas, Leones y La Equidad.

Frente a su vuelta a Atlético Nacional, equipo con el que se destacó en el primer semestre de 2022, donde logró el título de la Liga, pero después su fútbol se vino a menos, explicó que su vínculo laboral “es muy parecido al contrato que tuve en ese año. Llegué a préstamo con opción de compra y esperamos en esta oportunidad las cosas puedan salir mejor y podamos ser campeones, tuve la oportunidad de serlo la primera vez que estuve acá y con las ganas al final de año se puedan tomar decisiones”.

Así mismo, contó detalles de su fugaz paso por el Necaxa, donde no llenó las expectativas.

“Es una liga muy competitiva al igual que la colombiana, muy intensa, que al principio con el profe Dudamel, que me dio la oportunidad de llegar al equipo, tuve minutos y un poco de continuidad. Luego se dio la salida del profe y cambió un poco, no tuve muchos minutos y la continuidad no era lo que yo esperaba. Muy agradecido con Dios y la vida que me dan la oportunidad de volver a Colombia y de poder hacerlo en Nacional”, sostuvo Daniel Mantilla.