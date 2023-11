“Se le nota muy desmejorado al 'El bombardero' Iván René Valenciano, detenido hoy en Estados Unidos. Ojalá los amigos del fútbol le tiendan la mano”, mencionó el periodista Víctor López Aroca en sus redes sociales.

Lamentablemente, esta no es la primera vez en que el segundo goleador histórico del fútbol colombiano se ve inmerso en esta clase de polémicas, en sus años como futbolista fue criticado por su abuso en el uso de este tipo de sustancias.

"Pasé de ganar 100 millones de pesos al mes a que un día mi mamá, que en paz descanse, me pidiera 500 pesos para comprar un cuartico de leche y una bolsita de pan porque tenía hambre. Y tuve que decirle: no tengo ni un peso", relató Valenciano para el portal del diario AS.