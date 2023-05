“El respeto se va ganando en la cancha”, Freddy Flórez, jugador de Alianza Petrolera

A partir de este sábado y hasta el próximo lunes se disputará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, que tendrá los partidos: Pasto vs. Nacional, Medellín vs. Millonarios, Chicó vs. América y Alianza Petrolera vs. Águilas.