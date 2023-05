Estas son las 10 conclusiones que dejó la participación del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I de 2023.

Terminó la que se convirtió en la segunda peor campaña de Atlético Bucaramanga desde que volvió a la A en la temporada 2016 y llega la hora de hacer balances y proyectar lo que será el segundo semestre de 2023 en la Liga BetPlay.

Con 20 unidades luego de 20 fechas, el cuadro 'Leopardo' finalizó en el puesto 15, con lo que únicamente supera, en la sumatoria de puntos, a lo realizado en el segundo semestre de 2017, donde acabó en la posición 19 con apenas 18 puntos.

Bajo el mando de Raúl Agustín Armando, esta temporada el club santandereano disputó 11 partidos, con un saldo de 11 puntos y 33,3% de rendimiento.

Ante la salida del estratega argentino, asumió las riendas el pereirano Alexis Márquez, quien en nueve duelos dirigidos acumuló nueve puntos para un rendimiento del 33,3%.

En Vanguardia repasamos diez de las conclusiones que dejó la participación del club búcaro.

1. No tiene una nómina competitiva:

No cabe duda de que el actual plantel de Atlético Bucaramanga no está a la altura, con futbolistas en un flojo rendimiento y posiciones en las que se dejaron muchos vacíos, como en los laterales, la generación de juego ofensivo y otro acompañante para Gonzalo Lencina.

2. Sin una idea clara de juego:

Aunque bajo el mando de Raúl Agustín Armando se observó a un equipo que tenía un plan definido de juego, al final no tuvo los intérpretes para llevarlo a cabo y los resultados no llegaron. Con Alexis Márquez, en cambio, se han realizado muchas variantes, pero no se observa una propuesta diáfana (los resultados tampoco llegan).

3. No hay poder ofensivo:

Si bien el conjunto 'amarillo' cuenta con uno de los goleadores del certamen, el argentino Gonzalo Lencina, que marcó nueve tantos, a la hora de repasar la producción ofensiva se muestran grandes falencias. De hecho, este Bucaramanga tiene el segundo peor ataque del campeonato, con apenas 15 goles marcados, uno más que Envigado.

4. Una floja defensa:

La defensa evitó, evidentemente, que los resultados fueran mejores. Cuando no eran los errores de los laterales, aparecían los centrales para abrirle la llave del gol a los rivales. Pero el tema defensivo no solo pasa por los cuatro defensores que habitualmente actuaron, sino por el respaldo de los mediocampistas de marca, que muchas veces dejaron el hueco en la mitad del campo, así como los extremos, quienes no respaldaron la labor de los laterales. De todas formas, en lo estrictamente numérico, la defensa del Atlético no es la más vulnerada, incluso solo seis equipos más recibieron menos goles.

5. Siguen los errores en la confección del plantel:

La afición y la prensa, desde el inicio de año, señalaron las debilidades de la nómina del Atlético Bucaramanga, con jugadores que no gozaban de un buen presente futbolístico. Además, sin futbolistas que realmente marquen la diferencia. Una vez más, las políticas de contratación fallaron y ahora, en mitad de año, donde es más difícil encontrar a jugadores de buen rendimiento que estén libres, los directivos tendrán que enmendar el error.

6. Se necesitan cambios:

Con el equipo actual, todo indica que será muy difícil aspirar a ocupar los puestos de vanguardia en el segundo semestre. Por esta razón, es indispensable reforzar el grupo, así lo reconoce el director técnico, pero también aclara que no se puede renovar en un 80% la nómina como muchos pretenden, porque la mayoría de jugadores tienen contrato, mínimo, hasta diciembre. En este orden de ideas, es clave aprovechar los cupos de los jugadores que no rindieron y se les vence el contrato y, mirar si se puede rescindir algún contrato más. Eso sí, no se trata de traer por traer, sino de sumar a futbolistas que realmente aporten.

7. Pobre desempeño de local:

Esta claro que para pretender ser protagonista, es indispensable hacer valer la condición de local, pero este Atlético Bucaramanga no estuvo a la altura en casa, donde cedió demasiados puntos y, lejos de verse cómodo, se observó intranquilo, seguramente porque también sintió el reproche de los hinchas.

8. Las figuras, en deuda:

No hay objeción en que la mayoría del plantel estuvo en un bajo desempeño, pero hay jugadores de los cuales, por su trayectoria y condición de extranjeros, se espera mucho más. Entre los hombres que estaban llamados a liderar y no lo consiguieron, figuran Javier Reina, Nicolás Marotta, Teófilo Gutiérrez y Diego Chávez.

9. Lencina, el mejor:

No todo es malo en este Atlético Bucaramanga y la prueba de esto es el delantero argentino Gonzalo Lencina, quien fue, por un amplio margen, el mejor de la campaña, al aportar no solo nueve goles, sino colaborar en el volumen de ataque y también en la presión sobre los defensores rivales. Por otra parte, jugadores como Aldair Zárate, Adriel Galeano y Neymar Sánchez, con pocos minutos, cuando fueron requeridos demostraron que pueden dar una mano.

10. Divorcio con la afición:

Existe un evidente distanciamiento entre los hinchas, que exigen una mejor administración y los directivos.