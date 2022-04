“En Colombia no se puede decir la verdad”: Freddy Rincón

Hablar de Freddy Rincón es hablar de buen fútbol, de galopadas endemoniadas y de Mundiales. Es hablar de potencia, de velocidad y de definición. Es hablar de un ‘Coloso’ de nuestro balompié, de un hombre al que le gustan las verdades y es teletransportar a un país al partido entre Colombia y Alemania del Mundial de 1990.

El menor de los siete hijos de Rufina y Rafael le gambeteó a la pobreza, le hizo un túnel al egocentrismo argentino y se cansó de hacerle goles a los racistas.

Video: falleció Freddy Rincón, exfutbolista y figura de la Selección Colombia

Con el 19 en la espalda y su capacidad para estar en todos los sectores de la cancha, Rincón escribió una página histórica del ‘deporte rey’ nacional. En la actualidad, el hijo ilustre de Buenaventura conserva su portentoso físico y, a pesar de algunas arrugas de más, cualquier desprevenido hincha podría pensar que tiene mucho fútbol para dar.

Pero ese temperamento que sembró en las canchas es el mismo que lo invita a decir las verdades que nadie se atreve.

Enseguida, una charla con Freddy Rincón:

La tricolor la tiene tatuada

¿Qué diferencias encuentra entre la selección actual y la que usted integró?

“Acá parece que el extranjero es el héroe de todo, pero esto es producto de un proceso de varios años y con varios entrenadores. En nuestra generación el proceso lo encaminó una sola persona”.

¿Le gusta José Pékerman como DT?

“Más o menos. En ciertos momentos sí y en otros no. Yo analizo ciertas actitudes y a partir de allí consolido mi opinión. Hay cosas que comparto pero otras que no y prefiero guardármelas”.

¿Qué opinión tiene del juego?

“La Selección está llevando al pueblo colombiano a una emoción muy grande porque está cerca del Mundial. A mí me preocupa es después de clasificar, porque creo que hay muchas cosas por mejorar. En los últimos cuatro partidos el equipo no ha jugado bien”.

¿Se practica buen fútbol en nuestro país?

“Me parece que no. El nivel es muy bajo. Hay jugadores que marcan diferencia individualmente, pero en grupo no”.

¿Se ve dirigiendo a algún equipo?

“Si me dan la oportunidad sería genial. Por ser como soy y decir la verdad me han cerrado las puertas. Yo prefiero que cierren las puertas diciendo la verdad y no mintiendo”.

¿Siente que no lo han valorado como se merece?

“A mí Colombia me preparó para el mundo y hoy Colombia no me quiere como entrenador. Yo tengo el conocimiento y las ganas pero si no me quieren no puedo hacer nada”.

El hombre al que le gusta decir verdades

¿Qué tanto afectó el narcotráfico al fútbol en su época?

“Eso siempre estuvo y no es un secreto. En lo personal me perjudicó, porque en esa época no era fácil salir al exterior y a mí me costó mucho, porque a los jugadores los tenían como exhibición”.

Teniendo en cuenta el maltrato que le dieron en Real Madrid... ¿Fue en error haber pasado por la ‘casa blanca’?

“Allá maduré mucho y el tiempo me dio la razón. Después de salir y cuando estaba en Brasil, el mismo presidente del Real dijo que el mejor jugador que había era Rincón”.

¿Cómo cree que se soluciona el problema de la violencia en el balompié?

“Yo creo que el Gobierno tiene que entrar. En Brasil pasó algo similar y el Gobierno tomó correctivos. Hay cosas que solo el Gobierno las puede hacer”.

¿Qué tantos intereses se manejan en el fútbol y hasta dónde llegan?

“Todo es un negocio. Por ejemplo, en los últimos años se ha hablado mucho del amaño de partidos y eso es algo que siempre ha existido en todas partes del mundo”.

¿Le parece curioso que no se tenga en cuenta a futbolistas de su generación en la Federación Colombiana?

“Eso solo pasa acá. Me sorprende que tengan el lujo de relegar a futbolistas que hicieron tanto por la selección y el país”.

¿Por qué Freddy Rincón no está vinculado en el fútbol del país?

“En Colombia no se pude decir la verdad y eso es lo que yo hago. Seguir la corriente y apoyar las cosas equivocadas son la clave para lograr cosas importantes en nuestro medio, de lo contrario te cierran las puertas”.

De todo un poco

¿Algún recuerdo de Bucaramanga?

“Tengo buenos recuerdos, en partidos memorables con Santa Fe y América. Acá se tenía que sudar mucho para ganar. El hermano ‘Kiko’(Barrios) se transformaba en los partidos (risas), pero por fuera era todo un Pastor”.

¿Por qué clubes como Bucaramanga están en la B?

“Bucaramanga está pasando una situación muy difícil, eso es tema de la desorganización del fútbol colombiano. Alguna cosa no está haciendo bien. La desorganización, la falta de objetivos claros, eso influye mucho”.

¿Qué significó brillar en el país del fútbol, Brasil?

“Es un orgullo, pero no me olvido que fue muy difícil. Tocó trabajar duro para ganarme un lugar. Recuerdo que en Palmeiras estaba media selección de Brasil”.

¿Cómo ha seguido después del accidente?

“El accidente fue un susto muy grande. Yo iba manejando normalmente, no iba en exceso de velocidad, pero son cosas que pasan. Fue difícil, ya pasó y me vengo recuperando muy bien”.

¿Qué tal le parece la serie La Selección?

“Yo también estoy pegado como todo el país. Me divierto mucho. Hay cosas que pasaron y otras que no”.

¿Realmente las mujeres que lo rodeaban eran así de bravas como las pintan?

“(Risas...). No era así. Usted sabe que hay cosas que modifican para causar impacto en la gente, pero no era hasta ese extremo”.

¿Quién es Jorge Luis Pinto para Rincón?

“Jorge Luis Pinto fue el técnico que creyó en mí y que me dio la oportunidad de jugar como profesional. Como persona me enseñó muchas cosas. Él es una de las mejores referencias que he tenido en el fútbol”.

¿Qué jugador lo deslumbró de esa selección Colombia que hizo historia?

“Andrés Escobar. Como jugador era extraordinario. Siempre con la cabeza levantada y con una excelente condición técnica. Además, como persona era un caballero”.

¿Qué se le viene a la mente cuando mira el gol que le marcó a Alemania?

“Con el tiempo uno se da cuenta de la dimensión de lo que se consiguió. Hoy en día veo el gol y me emociono igual, porque recuerdo a los compañeros, las concentraciones y todo lo que vivimos”.