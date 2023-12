“Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, dijo el colombiano, dejando dudas con relación a su continuidad en el equipo brasileño.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, agregó el exjugador del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton, entre otros.

Lea también. Video | La publicidad en honor a Lionel Messi que conmovió a los argentinos

En caso de quedarse, James dejó claro sus objetivos, que son bastante grandes. “Espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, el fútbol cambia mucho... Gané la Champions, sería bueno ganar la Libertadores para entrar en este grupo de Champions y Libertadores, que ahora entró en este grupo un amigo mío, Marcelo”, indicó Rodríguez.

Por otra parte, el referente de la selección Colombia reconoció que se molestó con el entrenador luego de quedar al margen de los partidos de la final de la Copa de Brasil, que su equipo le ganó al Flamengo.

“Estaba bravo porque me gusta jugar, ya sea cualquier partido, ya sea una final, un Brasileirao, siempre me gusta jugar. Entonces por eso estaba enojado, pero estaba feliz porque el equipo ganó, el club se encontró con una Copa que no había ganado en toda su historia”, manifestó James Rodríquez, quien en estos momentos sufre una lesión que lo tiene alejado de los partidos oficiales.