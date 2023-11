“Si me preguntan lo de Nacional, es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno, nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento, siquiera, esto ya depende de ellos, porque tienen todo el derecho de buscar su entrenador, pero uno como profesional siempre quiere dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador lo quisiera dirigir”, dijo Leonel Álvarez en Espn.

Lea también. Iván Mejía calificó de "tronco sobrevalorado" a un jugador de la selección Colombia

También se especuló con su llegada al Atlético Bucaramanga y ahora, ante la salida de Alejandro Restrepo del Deportivo Pereira, una vez más Leonel Álvarez está en boca del equipo 'matecaña', que fue campeón por primera vez en 2022 y en 2023 se instaló en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Según la información suministrada por los periodistas Daniel Angulo, Julián Capera y Felipe Sierra, los directivos del Deportivo Pereira tienen entre sus planes la contratación de Leonel Álvarez.