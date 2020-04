¿Llegó el momento del Fair Play Financiero en el fútbol colombiano?

La crisis generada por el COVID-19 en el balompié profesional colombiano le abre la puerta al Fair Play Financiero, que se instauró en Europa para no gastar más de lo que ingresa.

En nuestro fútbol, la mayoría de los clubes tienen dificultades económicas, que surgen a raíz de los altos salarios de los jugadores y, ante la falta de ingresos por el coronavirus, la situación financiera empeoró.

Reducción de salarios de forma temporal y de carácter retroactivo, y periodos de vacaciones son algunas de las decisiones que los equipos de fútbol para mantenerse a flote.

Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera reconoció que “hay salarios muy altos en el fútbol colombiano, en Alianza somos racionales, pero sufrimos ese fenómeno, porque las pretensiones de los jugadores son demasiado altas cuando los vamos a contratar, uno tiene que entrar en negociaciones que son desgastantes para poder ser racionales en nuestra idea de mantener el presupuesto, pero hay equipos que tienen salarios demasiado altos y en este momento de crisis nos hemos dado cuenta de que los clubes tenemos que replantear”.

Justamente, muchos de los clubes que están en causal de disolución es por esa razón, debido a que hay grandes gastos, pero en su mayoría se van al pago de jugadores. “Si logramos racionalizar todos los gastos el fútbol puede mejorar la calidad del espectáculo con una liga más competitiva y atractiva”, aseguró Ferreira.

Frente al tema de los salarios elevados de algunos futbolistas, Eduardo Villamizar, dirigente santandereano, responsabilizó a los mismos directivos. “Estamos hablando de una actividad donde la vida profesional del futbolista es corta y si hoy hay muchos jugadores con buenos sueldos, ellos no son culpables de eso, son los patrones que los han contratado y tienen que responder. El fútbol tiene un problema grave, y es que la gran mayoría de directivos, que tienen su buena experiencia en su actividad particular, llegan al fútbol y no tienen idea del manejo”, dijo Villamizar.

Mientras tanto, un jugador profesional de la región, que pidió reservar su nombre, considera que muchas veces la gente no se pone en el lugar del futbolista y juzga sin conocimiento de causa.

“Yo entiendo que esta situación es difícil para todos, jugadores y directivos, pero los futbolistas tenemos poco tiempo de actividad, y en ese tiempo hay quienes invertimos nuestros sueldos en garantizar el futuro, como comprando viviendas o invirtiendo en otros negocios. Muchos no solo tenemos obligaciones con nuestra esposa o hijos, porque venimos de familias humildes y también ayudamos a nuestros padres y hermanos. También no todos ganan lo mismo, hay jugadores que ganan muy poco”, relató el jugador.

También del lado del Fair Play Financiero está Óscar Upegui, presidente de Atlético Bucaramanga.

“Yo creo que desde hace algún tiempo se viene hablando del Fair Play Financiero y si se habla es porque todos entendemos que la parte económica no es fácil, el Atlético ha contratado de acuerdo a su capacidad y creo que debe ser así. Esta situación nos obliga a pensar en que debe existir un equilibrio”.

¿QUÉ ES EL FAIR PLAY FINANCIERO?

El Fair Play financiero tiene que ver, básicamente, en no gastar más de lo que se ingresa para limitar y tener controladas las pérdidas económicas de los diferentes equipos. También es una política que ayuda a evitar que los clubes puedan comprometer su futuro con despilfarros en el mercado de fichajes. Así, en la reunión de la Asociación de Clubes Europeos se acordó que los equipos no podrán gastar más de cien millones de euros de lo que ingresen. Sin embargo, ese margen se reducía antes a 30 millones.

Esta ley afecta únicamente a los clubes que estén clasificados para competiciones Uefa (Champions League y Europa League), teniendo que demostrar que no tienen deudas pendientes con otros clubes, jugadores o autoridades tributarias. Manchester City y PSG ya han sido sancionados por incumplir.