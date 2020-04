EL MENSAJE DE LOS DEPORTISTAS SANTANDEREANOS

Yoreli Rincón, futbolista santandereana

“Juntos podemos, somos más fuertes de lo que creemos muchas veces y tengo fe y completa convicción de que de esta salimos, sé que Dios nos cuida, pero debemos ayudarle, simplemente quédate en casa y cortaremos esto de raíz”.

Ana Cristina Sanabria, ciclista santandereana

“La invitación es que los ciclistas se queden en casa, porque no estamos exentos a sufrir un accidente y hoy en día los hospitales están enfocados en el tema de la pandemia, así que por favor entrenen en su casa, compartan en familia y cuidémonos entre todos, para pronto estar en la carretera”.

Hansel Atencia, basquetbolista santandereano

“El COVID-19 nos está afectando a todos, pero juntos es que podemos salir de esto y por eso tenemos que hacer caso a las medidas. Estoy acostumbrado a una rutina diaria, en la que me toca salir a lanzar y el hecho de no tener un aro o un gimnasio me afecta, pero me adapto con lo que tengo para seguir con los entrenamientos, porque hay que tomarnos muy en serio los cuidados”.

QUÉDATE EN CASA

Los futbolistas de los diferentes seleccionados nacionales se unieron para pedirle a los colombianos que permanezcan en sus hogares, mientras el aislamiento obligado.

Con un video que fue publicado en los últimos días en las redes sociales de la Selección Colombia, varios jugadores de las diferentes categorías les solicitan a las personas que se queden en casa.

Carlos Cuesta, Natalia Gaitán, ‘Cucho’ Hernández, Yerry Mina, Nicolás Benedetti, Dávinson Sánchez, Iván Angulo, Leicy Santos, son algunos de los integrantes de la familia de la selección Colombia que aparecen en el video.

Más deportistas que no paran en su labor de concientizar a la gente de que se quede en casa son, entre otros, Mariana Pajón, Nairo Quintana, Caterine Ibargüen, Rigoberto Urán y Egan Bernal.

LA SOLIDARIDAD DEL DEPORTE

A través de la fundación Colombia Somos Todos, el futbolista colombiano James Rodríguez entregó al hospital Federico Lleras Acosta, de la ciudad de Ibagué (donde se crió), 1.380 mascarillas, 350 trajes de protección y 10 máscaras contra riesgo biológico.

Además, envió 150 kits nutricionales a la alcaldía y otros 30 a la Cruz Roja, para que sean repartidos en los sectores más necesitados de la población.

Algunos de sus colegas, como el argentino Lionel Messi también aportaron su granito de arena.

La estrella del Barcelona de España, uno de los jugadores con más dinero del planeta, donará un millón de euros, tal como adelantó el Hospital Clínica de Barcelona, y una parte irá a otra institución médica de la Argentina.

De igual forma, Cristiano Ronaldo, el astro de la Juventus de Turín y quien pelea codo a codo con Messi por trono del fútbol actual, con asistencia de su agente y compatriota Jorge Mendes, donó el material para equipar dos salas completas de terapia intensiva en el hospital Santa María de Lisboa, con diez camas cada una, respiradores y monitores cardíacos.