Está como en casa, en la Cancha Marte de Bucaramanga, pero ya no se encuentra bajo la inclemencia del sol y mucho menos recibiendo una que otra patada o deslumbrando a propios y extraños con un tiro libre, una gambeta, un túnel, una asistencia o un gol olímpico, como el que le marcó al Cúcuta Deportivo, en un clásico del oriente colombiano.

Jorge Ernesto Ramoa, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del Atlético Bucaramanga, está en la tribuna, en el sector de prensa; usa jean, camiseta de los Dueños del Balón de RCN y tiene radio y micrófono para comentar las incidencias del partido entre Real Santander y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), por los cuartos de final del tradicional Torneo de la Cancha Marte.

Cada comentario es preciso y oportuno, como cuando su mágica pierna izquierda dejaba mano a mano a los delanteros, entre otros al ‘Kiko’ Barrios.

En sus mejores épocas de jugador, tampoco dudaba a la hora de poner fuerte la pierna y chocar con un rival en un balón dividido y ahora no le tiembla la voz al instante de dejar clara su posición en un tema comprometedor, así no quede bien con todos.

Tiene ese acento argentino que adorna cada frase y le dan ese toque de 10, que sólo él sabía desplegar en los terrenos de juego.

Un ‘10’ en el comentario

Cuando Ramoa emprende algo, lo hace al 100%, así era de futbolista profesional y entrenador y así es ahora como comentarista radial, oficio en el que ya completa un año y medio, gracias a la invitación que le hizo el narrador Eliecer ‘El Cheché’ Hernández.

El argentino, de 57 años, fue acercado para comentar un partido de Argentina, en el pasado Mundial de Rusia 2018, y como cuando se ganó un lugar en Boca Juniors de Argentina, cuando aún era un ‘pibe’, ‘El Coco’, como le dicen, impresionó tanto, que se quedó definitivamente para hacer parte de la nómina de los ‘Dueños del Balón de RCN’, programa radial de gran sintonía en la región.

“En los medios me estoy acostumbrando, pero el hablar de fútbol es algo cotidiano para mí y por eso me siento cómodo, porque me mantiene vivo en el fútbol, me mantiene actualizado, porque es necesario estar pendiente de todos los equipos y los jugadores”, dice quien además del club ‘Leopardo’, militó, entre otros elencos, en Millonarios, Unión Magdalena y Pereira.

Uno de los artífices del ascenso del Atlético en 1995, que precisamente es apreciado debido a que no abandonó el barco cuando se hundía, no se pierde detalle del partido, analiza cada movimiento de los jugadores y cuando se expresa, usa las palabras adecuadas para transmitir de manera diáfana lo que sucede en la cancha. Con él, no cabe el interrogante “¿qué partido vio?”, que constantemente dicen los aficionados, cuando escuchan los análisis de consumados comentaristas deportivos.

A la hora de examinar a los semifinalistas de la edición 38 del Torneo de la Cancha Marte, a Ramoa, que jugó al lado de Diego Armando Maradona en el elenco ‘xeneize’ a principios de los 80, le llama la atención el buen juego de Real Santander, que pone el balón al piso, usa los costados y tiene hombres desequilibrantes como Aldair Ramírez, Joel Contreras y José Ascanio, y por supuesto tiene palabras alentadoras para las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), que es su lugar de trabajo: allí integra el equipo de mayores de 50, que compite y gana en los torneos de barriada y también dirige al elenco de mayores de 40.

Con mucho criterio

El ‘10 del comentario’ marca la diferencia con muchos de los futbolistas que comentan en la actualidad, porque tiene un sentido crítico que lo conduce a llamar cada cosa por su nombre y no se acomoda para quedar bien. Eso sí, siempre la base de sus opiniones es el respeto.

Por eso, reconoce que “las contrataciones que está haciendo el Atlético Bucaramanga para la actual temporada no son las que nosotros deseamos, obviamente, tal vez Bucaramanga y el dueño del equipo debe ajustar esas contrataciones a la parte económica, pero creo que la prensa deportiva y en general la afición esperaba mejores contrataciones”.

¿Todavía se puede fortalecer el plantel o ya es difícil?

“Yo creo que Bucaramanga, si guardó algo en la parte económica para hacer una contratación, como en alguna ocasión hablaron el técnico y el presidente, de hacer una contratación importante, tiene que hacerla en la parte ofensiva. Hablando de lo táctico y lo estratégico, si Bucaramanga no consigue un goleador de clara actualidad, seguramente sufrirá como el año pasado, donde el goleador fue un volante como John Pérez, con cuatro o cinco goles”.

Un futuro en los medios

Los nervios ya son cosa del pasado y en las bromas, ya no cae. “Al principio, como todo, tuve nervios, pero como hablo de fútbol me siento cómodo. En los primeros programas no sabía el momento de entrar al aire y una vez ya habíamos finalizado la transmisión y me hicieron seguir hablando y duré así como diez minutos (sonríe) hasta que a ‘Cheché’ y a Héctor Cáceres los delató la risa”.

Para él, estar en los programas diarios o en las transmisiones de los partidos no es algo que se toma a la ligera, todo lo contrario, “hay que llegar muy preparado, esto no es llegar y hablar por hablar, sino que hay que prepararse, hay que venir muy informado de lo que pasa en el fútbol local, nacional y mundial, hay que llegar con algún criterio de qué vamos a comentar, hay que preparar los programas. Los consejos de periodistas de muchísimo tiempo me ayudaron mucho, así como Cheché y Héctor, con quienes empecé”.

A futuro, se ve consolidado en los medios de comunicación y ya tiene algunos planes, entre ellos capacitarse, porque el inexorable paso de los años ya le pasan factura. Cada vez le cuesta más jugar al fútbol, que es una pasión que siempre lo acompaña, pero su rodilla derecha, que fue operada de los ligamentos cruzados, ya le dice no más.

“Estoy bien enfocado en esta faceta de comentarista, me gusta mucho y por eso quiero capacitarme, porque veo la posibilidad de algo a largo plazo. Lo del fútbol es una pasión, sigo jugando, pero cada vez está más cerca el retiro y veo el futuro más ligado a comentar y hablar de fútbol”.