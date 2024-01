Los inconvenientes entre Rafael Dudamel y el Deportivo Cali.

“Voy hacer un leve esquema de lo que sucedió en este proceso. Rafael Dudamel entra a la Asociación Deportivo Cali, firman un contrato a terminó fijo el 9 de septiembre el 2021. Ese contrato se vencía el 30 de junio del 2022. Es estipulación y eso lo dice la ley cuando es un contrato a termino fijo, es que a 30 días de vencerse el contrato una de las partes tiene la facultad para manifestar el no continuar con el contrato. O sea que el 30 de mayo del 2022 debió haber una notificación, especialmente la notificación está en cabeza del empleador. ¿Y qué pasó? Llegó el 30 de mayo y no pasó absolutamente; el contrato de trabajo por el señor Dudamel tenía una excepción de prórroga prolongada que sí el equipo tenía el título de campeón de la Liga I-2022, el contrato se prorroga hasta el 23 de diciembre del 2022. Entonces el Cali no dice nada y hay una renovación automática del contrato del inicialmente pactado. Ellos el 16 de junio firman el contrato de Dudamel donde le extienden el término de común acuerdo hasta el 23 de diciembre del 2022 y posteriormente el 30 de junio del 2022 de común acuerdo extienden el contrato”, indicó la abogada.

La jurista del exarquero profesional, que también jugó en Millonarios, América y Santa Fe, también habló del pagaré que hubo en la negociación y que fue aprobado por el presidente de aquella época, Marco Caicedo.

“¿Por qué un accionista del Deportivo Cali firma un pagaré? Porque en este momento ese accionista era el presidente del Deportivo Cali. La obligatoriedad del club tenía una estipulación, que una vez se terminaba el contrato de trabajo daban 15 días a la institución para que pagara toda la actividad laboral. En ese momento, pues no estaba, había problemas de flujo en la caja del Cali, eso es un supuesto. Porque si el presidente del Cali viene y avala la obligación de Rafael con un pagaré y le dice el 1 de octubre del 2022 yo me acojo a la obligación laboral que tiene el Cali y yo cancelo la suma. Llega ese día y no pasó nada, no le cancelaron nada, hasta ese momento no corrían intereses, corría una suma fija; ahí viene Rafael y me consulta. Ahí le digo que se habían desconocido derechos laborales al firmar el pagaré. Empezamos la comunicación con el responsable, quisimos llegar a un acuerdo, no hubo nada y demandamos ese pagaré”, agregó la letrada.

También dejó claro que el ahora entrenador del cuadro bumangués nunca quiso demandar al conjunto 'azucarero'.

“Rafael nunca ha querido demandar al Cali, sabiendo que finalmente el perjudicado ha sido él, ya que la obligación no ha sido reconocida ni por una parte ni por otra. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Cali, porque el presidente que firmó y avaló el pagaré ya no está (Marco Aurelio Caicedo). Hemos tenido reuniones con el abogado él, por instrucciones de Rafael queríamos llegar a un feliz acuerdo. No quiere perjudicar, pero vamos casi para dos años, porque si el contrato terminó el 30 de junio del 2022 hasta la fecha no le han pagado. La demanda contra Aurelio Caicedo sí está cursando en un juzgado y ya estamos pronto a una sentencia”, dijo Ana María Agudelo.

Curiosamente, hace poco Rafael Dudamel enfrentó al conjunto caleño, en un partido amistoso donde sus pupilos del Atlético Bucaramanga se impusieron con marcador de 2-0.

El estratega venezolano tiene el reto de llevar al club bumangués a los primeros lugares del fútbol colombiano y de momento ha incorporado 14 jugadores, con la expectativa de sumar dos o tres más para enfrentar la temporada 2024, en la que debutará ante Junior de Barranquilla.