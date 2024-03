Los tiene motivados: el dineral que paga Dayro Moreno por cada asistencia de gol

“Tengo que hacer dos goles para quedar en la historia. Creo que con la ayuda de los compañeros y el cuerpo técnico lo voy a conseguir (...) No me siento ansioso, esto hay que hacerlo con calma porque queda mucho camino por recorrer”, dijo Moreno al canal Win Sports tras la buena actuación contra Millonarios.

En la actual temporada, luego de nueve fechas, el atacante tolimense, de 38 años, registra seis goles, que lo transforman, una vez más, en uno de los artilleros del certamen.

Dayro está obsesionado con el récord de goleador y desde el año pasado se conoció que motivaba a sus compañeros con $ 300.000 por cada asistencia.

“Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (...) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”, sostuvo Dayro Moreno para el medio AS.

Ahora, debido a que la posibilidad de hacer historia está más cercana, el monto de la 'motivación' es posible que aumente.