¿Luis Fernando Suárez al Atlético Nacional? El entrenador aclaró la situación

Hace poco, por ejemplo, Leonel Álvarez en Espn confirmó sus ganas de dirigir al cuadro antioqueño, al señalar que “si me preguntan lo de Nacional, es un equipo estructurado, con sede, con buenas herramientas, con una estructura muy grande, que con el trabajo uno sabe que puede sacar cualquier proyecto adelante, pero eso no depende de uno, nunca he recibido una llamada o he tenido una conversación con un directivo, ni un acercamiento, siquiera, esto ya depende de ellos, porque tienen todo el derecho de buscar su entrenador, pero uno como profesional siempre quiere dirigir a equipos grandes, y ese es Nacional, un equipo que cualquier entrenador lo quisiera dirigir”.

Ahora, el nombre de Luis Fernando Suárez, mundialista con Ecuador, Honduras y Costa Rica, empieza a sonar en el conjunto que ganó dos veces la Copa Libertadores de América.

En diálogo con Caracol Radio, el reciente seleccionador de Costa Rica indicó que “creo que mal haría yo en recibir una comunicación de estas sabiendo que hay un técnico en propiedad. En ese sentido uno tendría que ser muy respetuoso de ello. Lógicamente, siempre reconozco que Nacional es mi casa, me ha dado todo. Allí es donde nací como futbolista y después como entrenador”.

El timonel, que antes de su paso por Costa Rica dirigió al Atlético Bucaramanga, agregó que a Atlético Nacional “le tengo un aprecio grandísimo y lógicamente siempre estará esa sensación de agradecimiento a la institución y un apego a todo lo que Nacional da. Lo único que espero es que salgan de toda esta situación de la mejor manera”.

Con Atlético Nacional, Luis Fernando Suárez ganó dos títulos como entrenador: en la Liga de 1999 y la Copa Merconorte del 2000.